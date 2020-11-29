Pandemi sürerken hem işveren hem de işçi haklarının korunması için alınan önlemlerden biri olan işten çıkarma yasağının ne zamana kadar süreceği merak konusu oldu. Vatandaşlar arama motorları üzerinden İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? Sorularına yanıt arıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, fesih kısıtının uzatıldığını belirtmişti. Peki ne zamana kadar devam edecek? İşte tüm detaylar…