Sıfır ve ikinci el arabada fiyat indirimi açıklaması geldi. Yıl sonuna gelinmesi ile birlikte indirimlerin başladığına yer verildi. İşte açıklama ve detaylar. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç bir açıklamada bulundu. Erkoç açıklamasında bayilerin yeni yıla yaklaşırken sıfır arabaların fiyatlarına en az yüzde 3 'ten başlayan indirimler yapıldığına yer verildi. En fazla yapılan indirime baktığımızda ise yüzde 10'luk indirim yapıldığına yer verildi. Erkoç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Covid-19 salgını hızla büyüyünce azalan araç arzı, sıralar oluşturmuş, bunun neticesinde ikinci el fiyatlarında da hızlı yükseliş yaşanmıştı. Şimdi ise dengelenme görüyoruz. Şu an bayiler yeni yıl kampanyalarına başladılar, sıfır araçlarda yüzde 3 ile yüzde 10 arasında indirim yapıyorlar. Sıfır araçlar için yapılan kampanyalar ikinci el otomobil fiyatlarının da düşmesini sağlayacaktır. İkinci el araç almak isteyenler için uygun bir zamandayız"
İKİNCİ EL ARAÇTA İNDİRİMLER BAŞLADI
Merkez Bankası'nın faiz arttırımına gitmesinin ardından bankalar, konut kredisinde faizleri arttırdı. Faiz artırımı sonrası araba alım satımları azaldı. Arabasını satamayan vatandaşlar ise fiyat indirimlerine başladı.
Kredilerin yanı sıra sıfır araç kampanyalarının başlaması ile birlikte ikinci ele rağbet azaldı ve 2. el arabası elinde kalanlar fiyat indirimlerine başladı.
Erkoç konu ile ilgili açıklamasında, "Son dönemde dövizin stabil bir şekilde seyrettiğini görüyoruz. Bu sebeple yıl sonuna kadar sıfır araç fiyatlarında artış olmayacaktır ancak 2021 yılında salgının olumsuz etkilerinin devam etmesi, olası bir üçüncü dalga ve ekonomide yaşanabilecek sıkıntılar yeniden sıfır araç üretimi ve temininde zorluklara yol açabilir. Bu sebeple araç almayı düşünen vatandaşlarımız bu dönemi değerlendirebilirler. Bu dengelenmeyle birlikte düşen fiyatların da yılbaşına kadar yükselmeden süreceğini tahmin etmekteyiz" dedi.
İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞER Mİ?
Özellikle son dönemde kurda gerçekleşen dalgalanmalar sebebiyle satışların neredeyse durma noktasına geldiği aktarılıyor. Konuyla ilgili olarak Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkan Vekili Kubilay Yardım, İHA muhabirine açıklamalar yaptı. Satışlarla alakalı olarak dövizdeki dalgalanmalar ve alınan son kararlarla beraber bir duygunluk olduğunu belirtti.
Yardım, ikinci el araba fiyatları artacak mı sorusuyla ilgili olarak da görüşlerini paylaştı. Yardım, çok net olmamakla birlikte pandemi sebebiyle kapanmaların devam etmesi durumunda "0" araç üretilemeyeceğinden dolayı ikinci eldeki yükselişin ve talep patlamasının süreceğini söyledi. Bunun yanı sıra Yardım, "0" araçların gelmesi ve döviz kurundaki dalgalanmaların geçmesi halinde ise piyasanın normale döneceğini düşündüklerini dile getirdi.
İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?
Yardım, fiyatlarda yeniden artış olacağının sinyallerini verirken ciddi bir artış olmasa dahi araç bulunamayacağı ve talep fazla olacağı için bir miktar yükseliş yaşanabileceğini belirtti. Bu durumu en büyük nedenlerinden biri olarak ise internetteki siteler aracılığıyla insanların istediği gibi fiyat yazmasına ve bunun denetiminin olmamasına işaret etti. Bunun da alıcıları mağdur ettiğine dikkat çeken Yardım, vatandaşların belirli galeriler ve yetki belgesi bulunan şahıslardan araç almaları halinde daima muhatap bulabileceklerini söyledi.
İKİNCİ EL PİYASASI SON DURUM
Sektörde uzun süredir böyle bir artışın olmadığını aktaran Kubilay Yardım, ithal araçlar dövizle geldiği için dövizde yaşanan dalgalanmaların fiyatlara hep etkisi olduğunu ancak burada üretilen araçlarda bu denli bekleme süresinin ve fiyat artışının görülmediğini belirtti. Bunun sebebini yeni araç üretiminin olmayışının yanı sıra pandemi sebebiyle toplu taşımadan uzak durmak isteyenlerin özel araçlara yönelmesine bağlayan Yardım, önceden araç fiyatlarının 3-5 ayda en çok 5 bin TL arttığını, şimdi ise en kötü durumdaki araçların dahi 5-10 bin TL prim yaptığını söyledi.
Kendisinin de 2 ay önce 175 TL'ye sattığı aracının fiyatının şu an 270 TL olduğunu belirtti ve bu noktada satmanın mı yoksa satmamanın mı daha kârlı olduğuna dair tereddüt yaşadıklarını aktardı. Ayrıca fiyatların dengelenmesini beklediklerini söyledi. Buna ek olarak internet üzerinden araç satış ilanı verilen sitelere de denetim yapılması gerektiğini belirten Yardım, kimilerinin olmayan aracı satıp kapora alarak vatandaşları mağdur edebildiğine dikkat çekti.
Kentte uzun süredir oto galericilik yapan Hakan Canatar da normal şartlarda %5-10 kâr marjı ile çalıştıklarını fakat pandemi nedeniyle araç bulma konusunda zorluk yaşadıklarını ve fiyatların dalgalandığını söyledi. Canatar, normal zamanlarda herhangi bir aracın fiyatı 50 bin TL iken birinin aynı araca 70 bin TL fiyat yazdığı zaman insanların bunu dikkate almadığını hatırlattı. Şimdi ise insanların buradaki en üst rakamı kendilerine baz aldıklarını ve bir aracın piyasasının birkaç gün içinde ciddi yükselebildiğini aktardı. İkinci el araç fiyatları ne olacak konusunda vatandaşların da araştırmaları devam ediyor.
2021 İKİNCİ EL ARABA FİYAT TAHMİNİ
Arz-talep dengesinin bozulması ile birlikte ikinci el piyasasında artışın devam etmesine neden olan olan bir diğer etken de, ikinci el otomobilin yatırım aracı olarak kullanılması oldu. Fiyatların 2021 yılında da artışa devam edeceğini açıklayan uzmanların yorumlarından sonra vatandaşlar ikinci el araba al sat yapmaya ya da ikinci el arabayı yatırım aracı olarak görmeye başladı. TÜSİAV Vergi Platformu Başkanı Kumdakcı, otomobil fiyatları ile ilgili genel seyri ve beklentileri değerlendirdi. İkinci el araba fiyatlarının artış seviyesinin oldukça yüksek olduğunu aktaran Kundakçı, "Öyle ki araçlar ulaşım amacı ile kullanılmanın yanında artık yatırım aracı olarak görülüyor. Bunun başlıca sebebi, arz-talep dengesinin bozulması olarak gösterilebilir." dedi.
İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI 2021'DE NASIL OLACAK, ARTACAK MI?
Pandeminin etkisiyle vatandaşların yatırım araçlarına yönelmesi, toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşların araç almak istemesi ve bankaların ikinci el araç piyasasına özel kampanyalar yapması gibi çeşitli nedenler vatandaşları ikinci el araba almaya yönlendirdi. 2. el araba fiyatları 2021 'de tahmini ne kadar olacak araştıran vatandaşlar, ikinci el otomobil fiyat artışı devam edecek mi öğrenmek istiyor. Bu durumu hatırlatan Kundakçı, "Yine pandemi nedeniyle fabrika üretimlerinin düşmesi, hatta belirli bir dönem fabrikaların kapalı kalması piyasaya yapılan arzı düşürdü. Arz-talep dengesinin bozulması yanında 30 Ağustos'ta yapılan ÖTV artışı, araç fiyatlarında agresif bir yükselme yarattı." değerlendirmesini yaptı.