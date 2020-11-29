İhracatta rekor geliyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "İhracatımızın Kasım ayının geride kalan döneminde 2019'un aynı dönemine paralel bir seyir izlediğini görüyoruz. 1-22 Kasım tarihleri arasında 10 milyar 439 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Ay sonunda bir rekor açıklama imkanı buluruz diye düşünüyorum. Her türlü kısıtlamaya rağmen bu performans önemli" dedi. Yıl sonu ihracat hedefleri ile ilgili de bilgi veren Gülle, "Yılı, Kasım ve Aralık ayı ile birlikte 165,9 milyar dolar olarak öngörülen hedefin üstünde kapatacağız. 2021 daha büyük hedeflerin yılı olacak" diye konuştu.