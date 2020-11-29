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    • Ekonomi
    • 29.11.2020 Gazete
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    Emekliye en az 1.999 TL! ve Bağ-kur emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak mıyla maaşlar ne kadar artacak?

    ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak mı için 2 ayrı tahmin var. En düşük maaş esnafta bin 999 ya da 2 bin 6 lira olurken, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda 2 bin 374 lira olabilecek. Peki, emekli maaşına yapılacak olan ocak zammı ile birlikte güncel emekli maaşları ne kadar olacak? SSK ve Bağ-kur emeklilerinin maaşları ne kadar artacak? İşte Ocak zammı ile ilgili SSK ve Bağ-kur emeklilerinin merak ettiği tüm detaylar...

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    Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranında enflasyon oranı belirleyici olacağından, veriler yakından izleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon gösterecek.



    Bunun 4 aylık bölümünün verisi belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 4.62 çıktı. Geriye Kasım ve Aralık verileri kaldı. Bu verilere göre oran artacak ya da azalacak.



    NASIL DEĞİŞECEK?
    Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik enflasyon tahmini 6 aylık enflasyonun yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zammının yüzde 6 olabileceğini gösteriyor. Beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik TÜFE öngörüsü ise oranın yüzde 6.35'i bulabileceğine işaret ediyor.



    Halen bin 886 lira olan en düşük esnaf emeklisi aylığı, Ocak zammı yüzde 6 olursa bin 999 liraya, yüzde 6.35 olursa 2 bin 6 liraya çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük maaş da 2 bin 233 liradan zam oranı yüzde 6 olursa 2 bin 367 liraya, yüzde 6.35 olursa 2 bin 374 liraya ulaşacak.



    Emekliler için 2021 zammının oranını belirleyecek iki veri kaldı. Kasım ve Aralık ayı enflasyonlarıyla 6 aylık oran ortaya çıkacak.

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    Haberler Ekonomi Emekliye en az 1.999 TL! SSK ve Bağ-kur emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak zammıyla maaşlar ne kadar artacak?