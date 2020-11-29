Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranında enflasyon oranı belirleyici olacağından, veriler yakından izleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon gösterecek.
Bunun 4 aylık bölümünün verisi belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 4.62 çıktı. Geriye Kasım ve Aralık verileri kaldı. Bu verilere göre oran artacak ya da azalacak.
NASIL DEĞİŞECEK?
Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik enflasyon tahmini 6 aylık enflasyonun yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zammının yüzde 6 olabileceğini gösteriyor. Beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik TÜFE öngörüsü ise oranın yüzde 6.35'i bulabileceğine işaret ediyor.
Halen bin 886 lira olan en düşük esnaf emeklisi aylığı, Ocak zammı yüzde 6 olursa bin 999 liraya, yüzde 6.35 olursa 2 bin 6 liraya çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük maaş da 2 bin 233 liradan zam oranı yüzde 6 olursa 2 bin 367 liraya, yüzde 6.35 olursa 2 bin 374 liraya ulaşacak.