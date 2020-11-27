Rüzgar enerjisinden sağlanan 153 bin 35 megavatsaat elektriğin toplam içindeki payı ise yüzde 16,8 oldu. Bu miktar 94 bin 470 megavatsaatlik hidrolik, 28 bin 391 megavatsaatlik jeotermal, 15 bin 686 megavatsaatlik biyokütle ve 13 bin 965 megavatsaatlik üretime sahip güneş enerji santrallerinin tümünün toplamını geride bıraktı.