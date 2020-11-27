Türkiye'nin 81 ilindeki ilçelerinde binlerce şubesi bulunan BİM Marketler Zinciri yeni ilanlar yayımlayarak şubelerindeki ve kadrolarındaki ihtiyaca göre personel alımı yapmaya devam ediyor. Kasiyer, kasap, meyve sebze reyonu, depo mal kabul, bordro ve özlük işleri asistanı ve sipariş ve stok yönetimi yetkilisi alanlarında personel arayan firma 41 yeni ilanla personel alımı yapacağını açıkladı. İlana başvuru yapmak isteyenler bu bağlamda alım yapılacak alanları öğrenmek istiyor.

BİM PERSONEL ALIM İLANLARI

BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere işçi alım ilanları kendi resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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