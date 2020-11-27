Türkiye'nin 81 ilindeki ilçelerinde binlerce şubesi bulunan BİM Marketler Zinciri yeni ilanlar yayımlayarak şubelerindeki ve kadrolarındaki ihtiyaca göre personel alımı yapmaya devam ediyor. Kasiyer, kasap, meyve sebze reyonu, depo mal kabul, bordro ve özlük işleri asistanı ve sipariş ve stok yönetimi yetkilisi alanlarında personel arayan firma 41 yeni ilanla personel alımı yapacağını açıkladı. İlana başvuru yapmak isteyenler bu bağlamda alım yapılacak alanları öğrenmek istiyor.
BİM PERSONEL ALIM İLANLARI
BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere işçi alım ilanları kendi resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.
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Pozisyon Adı-Şehir
Tuzla Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Asya)
Uğur Mumcu / Kartal Bölge Kasap Personeli İstanbul(Asya)
Unlu Mamüller Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
Kozmetik Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
Kasa Reyon Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
İçerenköy / Ataşehir Bölge Kasap Personeli İstanbul(Asya)
İçerenköy / Ataşehir Bölge Meyve Sebze Personeli İstanbul(Asya)
Meyve-Sebze Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
Et-Şarküteri Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
Acıbadem-Çengelköy / Üsküdar Meyve-Sebze Personeli İstanbul(Asya)
Üsküdar/Çengelköy Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Asya)
Özlüce / Nilüfer Bölge Kasa Reyon Personeli Bursa
Özlüce / Nlüfer Bölge Taze Gıda Personeli Bursa
Çekmeköy Depo Mal Kabul Personeli İstanbul(Asya)
SAP ABAP Yazılım Uzmanı İstanbul(Asya)
Bordro ve Özlük İşleri Asistanı İstanbul(Avr.)
Sipariş ve Stok Yönetimi Yetkilisi İstanbul(Asya)
Kepez / Antalya Depo Personeli Antalya
Esenyurt Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Beylikdüzü Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Beylikdüzü Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Gaziosmanpaşa Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Başakşehir / Kayaşehir Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Başakşehir/Kayaşehir Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Eyüp Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Göktürk / Eyüp Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Göktürk / Eyüp Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Eyüp Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Esenyurt Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Kapaklı / Tekirdağ Bölge Taze Gıda Personeli Tekirdağ
Kapaklı / Tekirdağ Bölge Kasa Reyon Personeli Tekirdağ
Narin / Çerkezköy Bölge Kasa Reyon Personeli Tekirdağ
Altınova / Tekirdağ Taze Gıda Personeli Tekirdağ
Altıntepsi / Bayrampaşa Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Altıntepsi / Bayrampaşa Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Çorlu Bölge Kasa Reyon Personeli Tekirdağ
Fatih Mah. / Küçükçekmece Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Fatih Mah. / Küçükçekmece Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Yaşamkent / Çankaya Bölge Kasa Reyon Personeli Ankara
Yaşamkent / Çankaya Bölge Taze Gıda Personeli Ankara
Depo Elemanı Tekirdağ