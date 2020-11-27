GRAM ALTIN FİYATLARI HEM DOLAR KURU HEM DE ONS TARAFIYLA YÖN BULUYOR

Gram altında pozisyon alanların hem dolara karşı hem de ons altına karşı pozisyon aldığını belirten uzman isim, "Dolayısıyla gram altında hem dolar/TL sizi ilgilendiriyor hem ons altının hareketi. Son bir iki haftadır hem dolar/TL hem ons altın düşüyor" dedi.

"GRAM ALTIN FİYATLARI 450 LİRANIN DAHA AŞAĞILARINI GÖREBİLİR"

Gram altın fiyatları için takip edilmesi gerek seviyenin 450 lira düzeyi olduğunu vurgulayan Gümülcineli, "Ons altında 1800'lü seviyelerin korunma ihtimalini yüksek görünüyorum. Ama gram altında işin içinde dolar da olduğu için 450 TL seviyelerinin korunma ihtimalini yüksek görmüyorum. Dolar kuru geri çekilirse eğer gram altın fiyatları 450 liranın daha aşağılarını görebilir" dedi.