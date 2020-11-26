



Bakan Pakdemirli, "2019 yılı 2'nci Dönem Buzağı Desteği kapsamında; 599 bin 551 yetiştiricimizin 1 milyon 570 bin buzağısı için toplam 641,6 milyon lirayı yarın saat 18:00'dan sonra ödemeye başlayacağız" dedi.



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