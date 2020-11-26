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    • Ekonomi
    • 26.11.2020 13:26
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    • 26.11.2020 13:26
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    ve : 826 kadrolu yapılacak

    Son dakika haberine göre ve , bakanlık taşra teşkilatına 826 kadrolu yapılacağını açıkladı. Öte yandan ayrıca, 2019 yılı 2'nci dönem buzağı desteklemeleri kapsamında yetiştiricilere toplam 641,6 milyon lira ödeme yapılacağını belirtti.

    Bakan açıkladı: Yüzlerce işçi alınacak

    Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, istihdam konusunda yeni bir alım daha yapacaklarını bildirdi.



    Bakanlığın taşra teşkilatında görev yapmak üzere 826 adet kadrolu tarım işçisi istihdam edileceğini belirten Pakdemirli, "Alımı yapılacak 826 işçi, İŞKUR üzerinden gerekli şartları taşıyanlar arasından kura ile belirlenecek. Dolayısıyla alımda mülakat olmayacak" dedi.



    'BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİNE YARIN BAŞLIYORUZ'
    Bakan Pakdemirli ayrıca, 2019 yılı 2'nci dönem buzağı desteklemeleri kapsamında yetiştiricilere toplam 641,6 milyon lira ödeme yapılacağını belirtti.



    Bakan Pakdemirli, "2019 yılı 2'nci Dönem Buzağı Desteği kapsamında; 599 bin 551 yetiştiricimizin 1 milyon 570 bin buzağısı için toplam 641,6 milyon lirayı yarın saat 18:00'dan sonra ödemeye başlayacağız" dedi.

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    Haberler Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 826 kadrolu işçi alımı yapılacak