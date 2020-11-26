SGK'dan vatandaşlara çok sayıda ödeme yapılıyor. Milyonlarca vatandaş ise bu ödemeleri ya almıyor ya da farkında değil. Bu anlamda haberimizde en çok unutulan ödemeyi hatırlatıyoruz. 801 TL'lik cenaze ödemesi. SGK, dar gelirli vatandaşların, ekonomik krizden olumsuz olarak etkilenmemesi adına vefat eden vatandaşların yakınlarına cenaze desteği veriliyor. 801 TL'lik cenaze desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar cenaze yardım tutarından nasıl yararlanabileceklerini merak ediyor. Başvuruda bulunmak ve ödenek almak için başvuruların 5 yıl içerisinde yapılması gerekiyor. 5 yıl içinde ölüm tarihinin ifade edildiği dilekçeyi Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne ya da SGK Merkezi'ne direkt olarak yapılabilmektedir.