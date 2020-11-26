SGK'dan vatandaşlara çok sayıda ödeme yapılıyor. Milyonlarca vatandaş ise bu ödemeleri ya almıyor ya da farkında değil. Bu anlamda haberimizde en çok unutulan ödemeyi hatırlatıyoruz. 801 TL'lik cenaze ödemesi. SGK, dar gelirli vatandaşların, ekonomik krizden olumsuz olarak etkilenmemesi adına vefat eden vatandaşların yakınlarına cenaze desteği veriliyor. 801 TL'lik cenaze desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar cenaze yardım tutarından nasıl yararlanabileceklerini merak ediyor. Başvuruda bulunmak ve ödenek almak için başvuruların 5 yıl içerisinde yapılması gerekiyor. 5 yıl içinde ölüm tarihinin ifade edildiği dilekçeyi Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne ya da SGK Merkezi'ne direkt olarak yapılabilmektedir.
CENAZE YARDIMININ TUTARI NEDİR?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre TÜFE oranlarındaki artış baz alınarak 2019 yılında 716 TL olan cenaze yardımı 2020 yılı için 801 TL olarak belirlendi.
CENAZE YARDIMI İÇİN KİM BAŞVURU YAPABİLİR?
SGK tarafından yapılan cenaze yardımı için vefat eden kişinin sigortalı olması önemli. Vefat eden sigortalının cenazesi için masraflarını karşılamak adına yardım talep edebilecek olan yakınları sırasıyla şöyledir:
Öncelikli hak sahibi, nikahlı eşi sayılır.
Eşi yoksa ölen kişinin nüfusuna kayıtlı çocukları başvuru yapabilir.
Çocukları yoksa anne ve babası cenaze yardımı alabilir.
O da yoksa kardeşleri talepte bulunabilir. Ödenek kardeşlerine eşit olarak dağıtılır.
Birinci dereceden yakını bulunmayan kişiler için masraf yapan yakını cenaze giderlerini belgelendirdiğinde cenaze yardımı alabilir.
Birinci dereceden bir yakını varken onun yerine vefat eden kişinin amcası, dayısı, halası gibi başka bir yakını başvuru yaparsa geçerli olmuyor.
KİMLER İÇİN CENAZE YARDIMI ALMAK MÜMKÜNDÜR?
Sigortalı bir kişi, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu vefat ettiğinde,
Malullük, yaşlılık veya sürekli iş göremezlik raporu olan kişilerin vefatı gerçekleştiğinde,
Kendisi adına en az 360 gün olmak şartıyla yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilen sigortalı kişiler öldüğünde hak sahipleri cenaze ödeneği için başvurulabilir.
Eğer 360 gün yaşlılık veya ölüm sigortası primi bildirilmiş ise kişinin öldüğü zaman sigortalı olup olmadığına bakılmaz.