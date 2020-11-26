CRIF ve Dun & Bradstreet işbirliği kapsamında 37 ülkenin katılımı ile hazırlanan 'Global Payment Study 2020 COVID-19 Dönemi' özel raporuna göre, Türkiye yüzde 56.3 zamanında ödeme performansı oranıyla Avrupa ortalamasının (yüzde 47.1) üzerinde zamanında ödeme performansı gerçekleştiren ülke oldu. Türkiye'nin önde gelen ihracat pazarları olan Fransa, İngiltere, Rusya, İspanya, Fransa, Almanya gibi ülkelerde COVID-19'un etkili olduğu bu yılın ilk 6 ayında şirketlerin zamanında ödeme performansları geriledi.

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