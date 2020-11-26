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    • Ekonomi
    • 26.11.2020 Gazete
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    Salgının ilk 6 ayında ’nin ödeme gücü 'nın üzerinde

    ve Dun & Bradstreet işbirliği kapsamında 37 ülkenin katılımı ile hazırlanan 'Global Payment Study 2020 COVID-19 Dönemi' özel raporuna göre, yüzde 56.3 zamanında ödeme performansı oranıyla ortalamasının (yüzde 47.1) üzerinde zamanında ödeme performansı gerçekleştiren ülke oldu.

    Türkıye’nin farkı

    CRIF ve Dun & Bradstreet işbirliği kapsamında 37 ülkenin katılımı ile hazırlanan 'Global Payment Study 2020 COVID-19 Dönemi' özel raporuna göre, yüzde 56.3 zamanında ödeme performansı oranıyla ortalamasının (yüzde 47.1) üzerinde zamanında ödeme performansı gerçekleştiren ülke oldu. Türkiye'nin önde gelen ihracat pazarları olan , , , , Fransa, gibi ülkelerde COVID-19'un etkili olduğu bu yılın ilk 6 ayında şirketlerin zamanında ödeme performansları geriledi.

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    Haberler Ekonomi Salgının ilk 6 ayında Türkiye’nin ödeme gücü Avrupa'nın üzerinde