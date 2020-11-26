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    • Ekonomi
    • 26.11.2020 Gazete
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    102 ülkeyi ağırladı

    'nin yerli otomobili GÜNSEL, EXPO 2020'de sergilendi. Fuara ilk modeli B9 ve ikinci modeli J9 ile katılan GÜNSEL, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

    102 ülkeyi ağırladı

    MÜSİAD'ın ekonomisinin ticaret ve yatırım alanlarındaki iletişim dili ve köprüsü olmak adına iki yılda bir düzenlediği MÜSİAD EXPO 2020, başarıyla tamamlandı. Fuar, 102 ülkeden 15 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı. Hibrit fuar olma özelliğiyle sanal ortamdan da katılım ve ziyaretler gerçekleştirilen, 'Küresel Ticaret Burada' sloganıyla yapılan fuarda, 50 ülkeden 400 alım heyeti ağırlandı, 4 kıtadan 19 iyi niyet (MoU) anlaşmasına imza atıldı. EXPO 2020'nin sanal fuarı 28 Kasım'a kadar online ziyaretçilere açık olacak. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, 24 sektörden firmaların katılımıyla yapılan EXPO 2020'yi pandeminin bu zorlu sürecinde iktisadi yol haritasında etkili ve faydalı olmak adına gerçekleştirdiklerini söyledi. 'dan Özbekistan'a, 'dan 'ya kadar pek çok ülkeden stantlı katılım sağlandığını anlatan Kaan, "Avrupa, Asya-Pasifik, Avrasya, ve MENA ülkelerinden yoğun talebin olması, ülkemizin yeni dönem yatırım politikalarına destek vermek adına bizleri yüreklendirdi" dedi.

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    Haberler Ekonomi MÜSİAD 102 ülkeyi ağırladı