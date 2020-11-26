İş kurmak, işini büyütmek, finansman sıkıntısını gidermek isteyen girişimci ve KOBİ'lerin yardımına Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) yetişiyor. KOSGEB, KOBİ'lere girişimcilikten dijitalleşmeye, finansmandan yerlileştirmeye kadar 5 başlık altında 13 destek sağlıyor. İşte bu programlar:

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEK

PROGRAMI: Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında 65 bin, İleri Girişimci Destek Programı kapsamında 375 bin liraya kadar destek sağlıyor. Başarılı iş planlarının hayata geçirilmesi için de İş Planı Ödülü Destek Programı ile 100 bin liraya varan destek veriliyor.

AR-GE,TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YERLİLEŞTİRME DESTEKLERİ:

Bu başlık altında 3 destek programı yürütülüyor. Araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine 750 bin, KOBİ Teknoyatırım-KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım ile Stratejik Ürün Destek programlarına ise 6'şar milyon liraya kadar destek veriliyor.

İŞLETME GELİŞTİRME, BÜYÜME VE ULUSLARARASILAŞMA DESTEĞİ:

Bu başlık altında 5 program bulunuyor. İşletme Geliştirme Destek Programı ile 480 bin liraya, İşbirliği Destek Programı ile 10 milyon liraya, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı ile 1 milyon liraya, Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı ile 60 bin dolara, Yurt Dışı Pazar Destek Programı ile 300 bin liraya varan destek sağlanıyor.

KOBİ FİNANSMAN DESTEKLERİ:

Kredi Faiz Destek Programı kapsamında KOBİ'lerin finansal sorunlarının çözümü için 500 bin liraya kadar faiz desteği veriliyor.

İŞGEM/TEKMER PROGRAMI:

Bu programla; girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak için inkübasyon hizmetleri sağlayacak yapıların kurulması ve işletilmesi destekleniyor. 3.8 milyon liraya varan destek içeriyor.