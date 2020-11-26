Kervan Gıda halka arz başladı! Kervan Gıda hisse nasıl alınır? Kervan Gıda kodu nasıl?

Kervan Gıda hisse nasıl alınır? Kervan Gıda halka arz işlemlerinde talep toplama dönemi 26-27 Kasım tarihlerinde tamamlanacak. Hisseleri almak isteyen yatırımcılar da Kervan Gıda kodu hakkında arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Kervan Gıda hisse nasıl alınır? Şirket pay başına halka arz fiyat aralığı 8 ila 9 TL olarak paylaştı.
KERVAN GIDA HALK ARZ NASIL YAPILIR?
Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz olacak Kervan Gıda, 26 - 27 Kasım tarihleri arasında iki günlük talep toplama sürecine girecek. Verilen bilgiye göre, halka arzda şirketin mevcut 150 milyon TL çıkarılmış sermayesinin yüzde 25 sermaye artışıyla 187,5 milyon TL'ye artırılması sonucu çıkarılacak 37,5 milyon TL ve yüzde 8 oranında mevcut ortakların 12 milyon TL satışı planlanmaktadır.
Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 26,4 seviyesinde olacak. Şirketin pay başına halka arz fiyat aralığı 8 ila 9 TL olarak belirlenmiştir. Kurumun halka arz sürecine ise OYAK Yatırım liderliğindeki toplam 25 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık ediyor.
Hali hazırda 85 ülkeye ihracat yapan ve ABD, İngiltere, Almanya ve Rusya'da şirketleri bulunan şirketin halka arzdan elde edeceği kazancı yine büyüme odaklı değerlendireceğini anlatan Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar, markaları Bebeto'nun ABD ve Avrupa pazarında önemli bir noktaya geldiğine dikkat çekiyor.
KERVAN GIDA HİSSE NASIL ALINIR?
Şirket pay başına halka arz fiyat aralığı 8 ila 9 TL olarak paylaştı. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 26,4 seviyesinde olacak. Halka arz sürecinde ise kuruma OYAK Yatırım'dan 25 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık edecek. Edinilen bilgiye göre, Kervan Gıda halka arzını mevcut 150 milyon TL çıkarılmış sermayesinin yüzde 25 sermaye artışıyla 187,5 milyon TL'ye artırılması sonucu çıkarılacak 37,5 milyon TL ve yüzde 8 oranında mevcut ortakların 12 milyon TL satışı planlanmaktadır.
12 MİLYON NOMİNAL HİSSE HALKA ARZ EDİLECEK
150 milyon liralık mevcut sermayesini bedelli 37.5 milyon lira artışla 187.5 milyon liraya artıracak olan Kervan Gıda'da mevcut pay satışı şeklinde 12 milyon nominal hisse halka arz edilecek. Fazla talep gelmesi halinde 6 milyon lira nominal pay daha ek satışa konu edilecek.
Kurul ayrıca, Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 125 milyon lira, Sümer Varlık Yönetim AŞ'nin 95 milyon lira, Global Menkul Değerler AŞ'nin 100 milyon lira ve Şeker Finansal Kiralama AŞ'nin 250 milyon lira tutarındaki tahvil/finansman bonosu cinsinden borçlanma aracı ihracına izin verdi.
Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'ye iki ayrı eylemden dolayı toplam 76 bin 616 lira idari para cezası veren Kurul, Tan Egeli, Ebru Egeli, Mehmet Cemal Egeli ve Egeli&Co Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hizmetleri AŞ'ye şirketin organizasyonel yapısında tespit edilen eksikliklerden, Cenk Çoruh'a da çalışmalarda gerekli mesleki özen ve titizliğin gösterilmemesi, mesleki faaliyetin dürüst ve tarafsız olarak yürütülmemesinden dolayı 38 bin 308'er lira idari para cezası verilmesi kararı aldı.
41 SİTEYE ENGELLEME
Kurul, Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye de çeşitli sebeplerden dolayı toplamda 354 bin 347 lira idari para cezası verdi.
41 internet sitesinin Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığının belirlenmesi nedeniyle Kurul, söz konusu internet sitelerine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.