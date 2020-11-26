Kendine yeten ordu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, hayata geçirdiği projelerle Orduluların yüzünü güldürüyor. Çalışmalarına hızla devam ediyor. Kentin kaynak bakımından çok zengin bir şehir olduğunu söyleyen Başkan Güler, şöyle konuştu: "Ordu gerçekten çok güzel bir şehir. Kaynakları ile çok zengin bir il olan Ordu'yu kendi kendine yeten bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz. Pandemiden sonra da gördük ki yaptığımız çalışmalar yerini bulmuş. İstanbul'daki en büyük ikinci nüfus Ordu'dur. Pandemi sonrası Ordu'ya yerleşen vatandaşlarımız geri dönüşü düşünmüyorlar. Bizde Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak onların yaşam koşulları için gerekli altyapı ve üst yapı çalışmalarını gerçekleştirmek için çalışmalarımızı 3 kat arttırdık." Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak yapmakla mükellef olduğumuz çalışmalar haricinde tarıma ve turizme ağırlık verdiklerini dile getiren Başkan Güler, şöyle devam etti:
TURİZM VE TARIM
"İstiyoruz ki Ordu kendi kendine yetebilen bir şehir olsun. Şimdi bakıyoruz, şehirden köye yumurta, süt, yoğurt, sebze ve meyve götürülüyor. Bu çarpık bir durum. Geçmişte bu böyle değildi. Herkes kendi ürününü bağında bahçesinde üretiyordu. Öyle bir eko sistem oluşturuyoruz ki, kimse başka birine muhtaç olmadan yaşantısını idame ettirebilsin. Ordu'yu böyle hayal ediyoruz. Bunun içinde tarıma ve turizme ağırlık verdik." Ordu'nun yol ağının çok geniş olduğunu söyleyen Başkan Güler, "Ordu'nun büyük altyapı ihtiyacı var. Nerdeyse İstanbul'un yol ağı kadar yol ağı var. Çünkü engebeli bir alana sahibiz. Ordu'da içme suyu hatlarını sil baştan yeniliyoruz. Asbest boruları değiştiriyoruz. Alt yapının hiç geçmediği yerlere bu hizmetleri götürüyoruz." açıklamasında bulundu. Kaçak yapılaşma ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Güler, "Ordu'da sahil şeridine yapılmış binalar vardı. Bunları yıkarak kaçak yapılaşamaya engel olduk. Yapmak istediğimiz şey burada imar ile ilgili yeni bir şehircilik anlayışı oluşturmak" şeklinde konuştu.
ÇAMBAŞI YAYLASI YENİDEN DOĞDU
Türkıye'de denize ve havaalanına en yakın kayak merkezinin içinde bulunduğu Çambaşı Yaylası, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından hayata geçirilen yatırımlarla adeta yeniden şekilleniyor. Özellikle Çambaşı yayla merkezinin yenilenmesi, adeta yeniden inşa edilen kayak merkezi, 5 yıldız konforunda inşa edilen otel ve 12 adet bungalov evlerin yapımıyla Türkiye'nin en önde gelen turistik merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Çambaşı yaylası daha evvelden mahalli bir merkezdi. Şimdi Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden ve turistik merkezlerinden biri olmasına çalışıyoruz. Aynı zamanda Palandöken ile Uludağ ile Kartalkaya ile rekabet edebilecek bir çekim merkezi haline getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
FINDIK REFORMU
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, fındık sektöründe dikkat çeken projelere imza atmaya devam ediyor. Daha önce 'Fındığa Büyükşehir Eli Dokunuyor' ve 'Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın' projeleri ile büyük ses getiren Başkan Güler, bu kez fındık sektöründe en önemli soruna çözüm getirecek bir projeye imza atıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi, 'Fındık Verimlilik Projesi'ni (FINVER) hayata geçirmeye hazırlanıyor. Başkan Güler, "FINVER projesi ile birlikte fındık bahçeleri ORTAR iştirak şirketimiz tarafından 5 yıllığına bahçe sahiplerinden kiralanıyor. Proje sayesinde 5 yılın sonunda %100 verim artışı hedefleniyor" dedi.
PROJELER GELİR KAPISI OLDU
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in tarım ve hayvancılığa verdiği destekler vatandaşların yeni gelir kapısı oldu. Tarım ürünlerini çeşitlendirmek, tarımsal üretim ile ilgili olarak kullanılmayan potansiyeli aktif hale getirerek ekonomiye kazandırmak ve yeni üretim modelleri oluşturarak yerelde yeni sektörlerin gelişmesini teşvik etmek amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan projeler meyvelerini verdi. Başkan Güler, "Hayvancılık aynı zamanda gıda bağımsızlığı demektir. Topyekûn bir kalkınma projesi ve yeni bir belediyecilik gerçekleştiriyoruz. " dedi.
RES ATAĞI
Ordu'da alternatif enerji kaynaklarının tespit edilerek bu kaynaklardan yüksek verimle faydalanılması amacıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in himayesinde Akkuş ilçesinde başlatılan Rüzgar Enerji Santrali (RES) çalışmaları devam ediyor. Daha önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Başkan Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecinde de enerji yatırımlarına ağırlık veriyor.
YATIRIM İÇİN ARAZİ HAZIR
Göreve geldiğinden bu yana geçen 18 ayda 4 şirket kurarak çalışmaları hızlandıran, alt yapı ve üst yapı belediye hizmetlerini kesintisiz sürdüren, tarım, turizm, enerji ve imar alanlarında önemli projeleri devreye sokan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yatırım yapmak isteyen ancak arazi yokluğu sebebiyle bu hedefini gerçekleştiremeyen firmalara yatırım fırsatı sağladı.