Kendine yeten ordu

TURİZM VE TARIM

"İstiyoruz ki Ordu kendi kendine yetebilen bir şehir olsun. Şimdi bakıyoruz, şehirden köye yumurta, süt, yoğurt, sebze ve meyve götürülüyor. Bu çarpık bir durum. Geçmişte bu böyle değildi. Herkes kendi ürününü bağında bahçesinde üretiyordu. Öyle bir eko sistem oluşturuyoruz ki, kimse başka birine muhtaç olmadan yaşantısını idame ettirebilsin. Ordu'yu böyle hayal ediyoruz. Bunun içinde tarıma ve turizme ağırlık verdik." Ordu'nun yol ağının çok geniş olduğunu söyleyen Başkan Güler, "Ordu'nun büyük altyapı ihtiyacı var. Nerdeyse İstanbul'un yol ağı kadar yol ağı var. Çünkü engebeli bir alana sahibiz. Ordu'da içme suyu hatlarını sil baştan yeniliyoruz. Asbest boruları değiştiriyoruz. Alt yapının hiç geçmediği yerlere bu hizmetleri götürüyoruz." açıklamasında bulundu. Kaçak yapılaşma ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Güler, "Ordu'da sahil şeridine yapılmış binalar vardı. Bunları yıkarak kaçak yapılaşamaya engel olduk. Yapmak istediğimiz şey burada imar ile ilgili yeni bir şehircilik anlayışı oluşturmak" şeklinde konuştu.