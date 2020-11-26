Merkez Bankası'nın (MB) faiz artırımı kararını açıklamasının ardından ikinci el araç alım satımında hareketlilik başladı. İkinci el araç fiyatlarındaki pahalılık ise Ankara'yı harekete geçirdi. Çözüm olarak ikinci el otomobil ithalatına izin verilmesi konuşuluyor. İkinci el araba fiyatlarının el yakmasının ardından, fırsatçıların bu fiyatları da artırması Ankara gündemine yerleşti. İkinci el araba piyasasında yaşanan fiyat artışlarına yönelik hükümet çalışma başlatacak. İkinci el otomobil fiyatlarının sürekli artması vatandaşları isyan ettiriyor. Peki ikinci el araba fiyatları düşecek mi? 2021'de ikinci el araba fiyatları nasıl olacak?
İkinci el otomobil pazarındaki yüksek fiyatlar Ankara'yı harekete geçirdi. Çözüm olarak ise ikinci el otomobil ithalatına izin verilmesi konuşuluyor. İddianın sahibi ise Sabah gazetesi yazarı Ufuk Sandık.
Sandık, bugünkü "İkinci el otoda ithalat çözümü" başlıklı yazısında ikinci el oto pazarına yönelik büyük operasyonu kaleme aldı.
Belirli bir yaşın altındaki ikinci el otomobil ithalatına izin verilmesi dahil olmak üzere bir dizi tedbirin değerlendirildiğini belirten Sandık, durumu şöyle özetledi:
"Pandemi ve kur etkisi olsa da galeriler, bireysel ya da ikinci el ticareti yapan şirketlerin fırsattan istifade suni olarak fiyatları yükselttiği gerekçesiyle harekete geçildi. Bu durumun ekonominin sağlıklı işleyişi aleyhine olumsuz söylentilere ve algılara neden olduğu düşünülüyor. İkinci el otomobil piyasasına odaklanan hükümetin gündeminde, piyasanın sağlıklı işleyişi için alınabilecek tüm önlemler olduğu söyleniyor. Kısa bir süre önce de Rekabet Kurumu, kurumsal markalar dahil olmak üzere ikinci el ticareti yapan işletmelere baskınlar düzenlemiş ve fiyat artışlarıyla ilgili inceleme başlatmıştı."
"İKİNCİ EL ARAÇ PAZARINDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR"
"İkinci el otomobil satışlarında hareket devam ediyor" diyen Ufuk Sandık, "Eylülde ikinci el otomobil satışları bir önceki aya göre yüzde 10 arttı. 2019'un aynı dönemine göre artış yüzde 23 oldu." diye yazdı.
Sabah yazarı Sandık, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yılın ilk 9 ayındaki artış ise 5 milyon 87 bin 463 adet olarak gerçekleşti. 2019'da ikinci el araç pazarında 7.6 milyon adetle rekor kırıldı. 2020 sonunda da satışların 8 milyon adetin üzerine çıkarak rekor tazelemesi bekleniyor."
"İKİNCİ EL OTOMOBİL SATICILARI YÜKSEK KÂR ETTİLER"
Cebinde parası olan, döviz, altın yerine otomobile yatırım yapmaya başladığını söyleyen Sandık, yazısını şöyle sonlandırdı:
"Bu durum birçok insanı ikinci el ticaretine yöneltti. Ek iş olarak oto al-sat yapmaya başlayanlar oldu. Piyasadaki arz talep dengesi özellikle sanal ortamda fiyatların şişmesine neden oldu. Birçok satıcının otomobillerine piyasada karşılığı olmayan yüksek fiyatlar koyduğu görüldü. Bu durum piyasada kartopu etkisi yaparken, fiyatları sunni şekilde yukarı çekti. Ayrıca piyasaya yeni sunulan modelleri bayilerden toplayan al-sat'çılar ikinci el otomobil pazarında bu araçları, liste fiyatlarının çok üstünde yaklaşık 30-100 bin TL arasında kâr marjıyla sattılar."
İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?
Yaklaşık 6-7 ay öncesinde, normalde 70-80 bin lira civarında parası olan vatandaşların alması gereken araçlar şu an ortalama 120 bin lira civarına çıkmış durumda. İkinci el araba fiyatları neden artıyor merak eden vatandaşlar, ikinci el piyasasına olan eğilimden kaynaklandığını düşünüyor. Sıfır araç tedarikleri henüz tamamlanmamışken, koronavirüsten dolayı artan fiyatlara ek olarak tekrar zam gelmesi vatandaşları düşündürüyor.
İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?
Online ikinci el araba satış kanalları üzerinden değerinin çok üstünde fiyatla girilip alıcıları da 'Opsiyonlanmıştır' yalanı ile buna ikna eden kimi satıcıların piyasa fiyatlarını bu şekilde sürekli yukarı taşıdığı ortaya çıktı. Bu ilanların sayısı ise oldukça fazla. Bu tarz ilanlar sadece bir ikinci el araba satış sitesinde 5500 adet olduğu tespit edilmişti.. İkinci el araba fiyatlarının artış nedeni nedir sorusunu soran vatandaşlara bunun da etken olduğunu belirtelim.
İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI EYLÜL'DE YÜZDE 15 DÜŞMÜŞTÜ
Sıfır araçların üretiminin hızlanmasıyla Eylül ayı itibari ile ikinci el arabaların fiyatları yüzde 15 oranında düşmüştü. Araçların fiyatları daha sonra tekrar çıkmaya başladı. Bu durumun takip edilmesinin ardından fırsatçıların bu şekilde işlem yaptığı ortaya çıktı. Fırsatçılar ikinci el araba ilanlarının bulunduğu sitede, aynı marka ve modele ait araçlar üzerinden oluşturulan gruplara ulaştı. Bu araçlara yönelik bilgi alışverişinin yapıldığı sosyal medya ve Whatsapp gruplarına giren fırsatçılar, fiyatların artırılması için talepte bulunmaya başladı.
İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?
Fırsatçılar girdikleri ikinci el araba piyasası gruplarında bir tarih belirleyerek, tüm marka ve araçların fiyatlarını o tarihte toplu olarak artırmayı istedi. Bu çağrıya cevap veren satıcılarla birlikte belirlenen marka ve model aracın fiyatı en az 20 bin lira artışa geçti. İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek araştıran vatandaşlara, bu fırsatçılara dikkat etmelerini, alacakları aracın fiyat değişikliklerini takip ederek almalarını öneririz.