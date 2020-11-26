Eskisi olmayanın acarı olmaz! Bire aldı üç dört katına satıyor! Hünerini duyanlar...

Ülkemizde ve dünyada sıfırdan başladıkları işlerle başarılı olan insanların hikayeleri takdirle karşılanırken diğer insanlara da iş kurmaları için umut kaynağı olmaya devam ediyor. Ankara'nın Nallıhan ilçesi Akdere köyünde oturan Ali Engin Aydoğan (42), 1998 yılında Trakya Üniversitesi İş Makinaları Bölümü'nü bitirdi. Aydoğan, 2002 yılında Beypazarı ilçe merkezinde hediyelik eşya dükkanı açtı. Köyde 3 evi atölyeye çeviren Aydoğan, şimdiye kadar 2-3 bin liraya satın alıp yeniden hayat verdiği 50 hurda Anadol'u, 5 bin ile 11 bin lira arasında değişen fiyatlarda sattı. 25 civarında da yedek parçalarını kullanmak için elinde hurda Anadol bulunan Aydoğan, bu konudaki hünerini duyanların getirdiği eski araçlarını da yeniliyor.

45 ANADOL HAZIRLANIYOR

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Akdere köyünde 3 evi atölyeye çeviren Ali Engin Aydoğan (42) hurda Anadol marka otomobilleri restore ederek yeniliyor. Şimdiye kadar 50 civarında hurda Anadol'u satın alıp, yenileyerek satan Aydoğan, elindeki 45 Anadol'u da trafiğe çıkarmayı hedefliyor.