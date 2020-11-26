Halen net asgari ücret 2 bin 324 lira. Bu ücret, Ocak'ta artırılacak. Yeni asgari ücret, önümüzdeki ay Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek.

Ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı ödemesi, bu yılın Nisan ayından itibaren bin 500 liraya yükseltildi. Bu düzenleme ile 650 bin emeklinin gelirinde artış yaşandı.