ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları nelerdir? ÇAYKUR 600 mevsimlik işçi alımı duyurusu yayınlandı!

ÇAYKUR 600 mevsimlik işçi alımı yapacak. ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları nelerdir? ÇAYKUR her yıl belirli dönemlerde mevsimlik işçi alımı yapıyor. Bu yıl için de 600 işçi alımı yapılacağı belirtildi. Alımlar noter huzurunda yapılacak kura çekilişiyle tamamlanacak. İşte, ÇAYKUR 600 işçi alımına dair detaylı bilgiler…

ÇAYKUR 600 MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI NASIL YAPILACAK?

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, personel ihtiyacını gidermek ve hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla ÇAYKUR'a, 2021 yılı yaş çay sezonu başlayana kadar 600 mevsimlik işçi almayı planladıklarını söyledi.