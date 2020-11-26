Bodrum’da esnaf mutlu

Bodrum son yılların en yüksek kış nüfusuna ulaştı. Artan evden çalışma düzeni ve uzaktan eğitim nedeniyle birçok aile Bodrum'da yaşamaya devam ediyor. 170 bin nüfusa sahip olan ilçenin nüfusu 400 binlere çıktı. Bu durum esnafı mutlu ediyor. Besa Grup Satış Ve Pazarlama Koordinatörü Şule Alp, "Coronavirüs nedeniyle sezon geç başladığı için esnaf iş yapmamıştı. Burada yaşamaya devam edenler nedeniyle onlar için sezon hiç kapanmamış gibi devam ediyor şimdi. Esnaf bu durumdan çok memnun" dedi. Alp, ilçede satılık ve kiralık konut fiyatlarının yükseldiğini söyledi.

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