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    • Ekonomi
    • 26.11.2020 Gazete
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    ’da mutlu

    son yılların en yüksek kış nüfusuna ulaştı. Artan evden çalışma düzeni ve nedeniyle birçok aile Bodrum'da yaşamaya devam ediyor.

    Bodrum’da esnaf mutlu

    Bodrum son yılların en yüksek kış nüfusuna ulaştı. Artan evden çalışma düzeni ve nedeniyle birçok aile 'da yaşamaya devam ediyor. 170 bin nüfusa sahip olan ilçenin nüfusu 400 binlere çıktı. Bu durum ı mutlu ediyor. Besa Grup Satış Ve Pazarlama Koordinatörü Şule Alp, "Coronavirüs nedeniyle sezon geç başladığı için esnaf yapmamıştı. Burada yaşamaya devam edenler nedeniyle onlar için sezon hiç kapanmamış gibi devam ediyor şimdi. Esnaf bu durumdan çok memnun" dedi. Alp, ilçede satılık ve kiralık konut fiyatlarının yükseldiğini söyledi.

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    Haberler Ekonomi Bodrum’da esnaf mutlu