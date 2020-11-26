Aksa Akrilik ödüllendirildi

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu'nun bu yıl 8'incisini düzenlediği Kadın Direktörler Konferansı'nda, 'Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Ödülleri' açıklandı. Aksa Akrilik, BIST 100 endeksindeki tüm şirketler arasında en yüksek puanı alarak ödülün sahibi oldu. Aksa Akrilik adına ödülü, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Lale Develioğlu aldı. Develioğlu, iş hayatında kadın görünürlüğünün önemini vurgulayarak, "Bilimsel araştırmalara göre, en az yüzde 30 oranında kadınların bulunduğu yönetim kurullarında alınan kararların kalitesi niteliksel olarak gelişme sağlıyor" dedi.

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