İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı hakkındaki araştırmalar özellikle koronavirüs salgını sürecinde büyük bir artış gösteriyor. İstihdamı korumak için devreye alınan bu uygulamanın hangi tarihe kadar süreceği çok araştırılıyor. Son olarak Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Kararı ile bu uygulamanın uzatıldığı açıklanmıştı. Peki, İşten işçi çıkarma yasağı ne kadar uzatıldı? İşte merak edilenler...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Kısa çalışma ödeneği ile işten çıkarma yasağının süresini 2 ay daha uzatan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kısa çalışma ödeneğinin verilmesine ve İş Kanunu uyarınca çalışanın iş akdinin feshinin kısıtlanmasına ilişkin düzenlemelerin süresi 2 ay daha uzatıldı.