İş arayanlara bakanlıktan yüzlerce TL masraf parası… Beklenen müjde bakanlıktan geldi! Başvuru şartları neler?

Masraf yardımı yine sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor. (SYDY) Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma vakfı üzerinden yapılan yardım istihdam yardımı olarak geçiyor. Çalışabilecek durumda olan insanların istihdama katılabilmesi adına teşvik amaçlı yapılıyor. Aile Bakanlığı'na bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden bu ödemeler hali hazırda sosyal yardım alanlara ödeniyor. Bakanlığa daha önce başvuru yapmış ve sosyal yardım almaya hak kazanmış ihtiyaç sahipleri işe girdiklerinde bu ödemelerden faydalanırlar. Başvurular yine sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılır.
900 TL BAŞVURU ŞARTLARI
Söz konusu destek her vatandaşa ödenmiyor. Bu destekten faydalanmak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken koşullar şunlar;
18 yaşından büyük olmak ve 55 yaşından küçük olmak.
Bunun yanında ödemelerden faydalanmak için Aile Bakanlığı'na bağlı SYDV'ler aracılığıyla Gelir Testi Testi yaptırmış olması gerekiyor. Bu test sonucuna göre; belirli bir gelir seviyesinin altına olan ve Aile Bakanlığı'ndan sosyal yardım alan vatandaşlar bakanlık tarafından sağlanan İstihdam Yardımı Ödemesi'nden faydalanabiliyor.
120 TL'ye Varan Destek; İş arama ve bulma parası kapsamında sağlanan ilk destek 40 TL'den 120 TL'ye kadar uzanıyor. Bu ödemeler bir yıl içinde en fazla 3 defa alınıyor. İş arama parası vatandaşların işe başvuruları sırasında oluşacak masraflar için ödeniyor.
788 TL Yardım Parası: Bu ödeme ise tek seferlik ödeniyor. 788 TL'ye kadar uzanan ikinci destek 18 ile 55 yaş arasında olan ve iş başvurusu kabul edilen vatandaşlara ödeniyor.
Başvuru İşlemleri
İşe Yönlendirme Yardım Parası ve İşe Başlama Yardım Parası almak isteyen vatandaşlar başvurularını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birimlerine yapıyorlar. Başvurular vatandaşların yaşadıkları il veya ilçe SYDV birimlerine yapması gerekiyor.
EN FAZLA 3 KERE ÖDENİYOR
Bu kapsamda verilen 'istihdam yardımı', iş arama ve bulma desteklerini içeriyor. Sosyal yardım alan bir kişi, iş görüşmesine gitmesi halinde, işe başvuru/kabul aşamasında gereken sağlık raporu, fotoğraf ve benzeri giderleri için 1 yıl içinde azami 3 kere olmak üzere 40 ile 120 lira arası yardım alabiliyor. Bu şekilde iş arayan ve iş görüşmesine giden kişilerin karşılaştıkları masraflar karşılanmış oluyor.
YARDIMLARDA ÖNCELİK VERİLİYOR
Ayrıca, sosyal yardım alan kişiye, işe yerleşmesi durumunda, 1 yılda bir defaya mahsus olmak üzere, aylık brüt asgari ücretin (asgari geçim indirimsiz tutar) 1/3'ü kadar nakdi yardım veriliyor. Bu yıl için bu tutar 788 lira. Bu kişilerin işe yerleşmeleri durumunda eğitim ve sağlık yardımları da kesilmiyor. İşe düzenli olarak devam edenlere sosyal yardımlarda öncelik veriliyor