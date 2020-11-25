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    • Ekonomi
    • 25.11.2020 12:44
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    • 25.11.2020 12:44
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    ! de bu hafta neler var?

    Vatandaşlar kataloğunu gündemde sıkça araştırıyor ve inceliyor. En çok tercih edilen market zincirlerinden olan marketler her Salı ve Cuma birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri uygun fiyatla satışa sunuyor. Dolayısıyla her hafta heyecanla beklenen katalog önceden inceleniyor ve alacaklar belirleniyor. Peki stoklarla sınırlı satışa sunulan de bu hafta neler var? Haberimizden inceleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Kasım 2020! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

    BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Kasım 2020 yayınlanır yayınlanmaz incelenenler arasında yer alıyor. Stoklarla sınırlı olan ürünleri kaçırmamak için erken saatlerde markete giden vatandaşlar için BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Kasım 2020 haberimizin içeriğinde derledik. Yine birbirinden güzel ürünler var, özellikle teknoloji kategorisi önplana çıkıyor. Bilgisayar ve ekipmanları da oldukça ilgi görüyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu…

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 27 KASIM 2020

    Hometech
    Tablet 10.1 inç
    • 4 çekirdekli işlemci
    • 32 GB dahili hafıza

    Bodysmart
    Vücut Analiz Baskülü Smart
    • Detaylı vücut analizi
    • Yağ, kemik, kas yüzdesi ölçümü

    Dijital Göstergeli Termos

    • Hafif, çift katmanlı, sızdırmaz, ısı göstergeli On The Go akıllı termos
    • İç hazne: 500 ml

    Naturalove
    Bambu Stantlı Fincan Seti 6'lı
    • Bambu stant, 6 adet porselen fincan, 6 adet bambu fincan tabağı

    Desenli Cam Sürahi
    • 1 L cam şişe

    Kumtel
    Fanlı Elektrikli Isıtıcı
    • 3 ayrı güçte kullanım seçeneği
    • Termik kesici sayesinde tehlike anında otomatik kapanma

    Pantolon Görünümlü Termal Kadın Tayt
    • S/M-L/XL beden

    Çocuk Atkı Bere Eldiven Takımı 3'lü
    • %100 akrilik

    Akıllı Bultak Puzzle
    • Tablet ve telefona yüklenen uygulama sayesinde canlanır ve konuşur
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    Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Kasım 2020! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?