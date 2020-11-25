BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Kasım 2020! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Kasım 2020 yayınlanır yayınlanmaz incelenenler arasında yer alıyor. Stoklarla sınırlı olan ürünleri kaçırmamak için erken saatlerde markete giden vatandaşlar için BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Kasım 2020 haberimizin içeriğinde derledik. Yine birbirinden güzel ürünler var, özellikle teknoloji kategorisi önplana çıkıyor. Bilgisayar ve ekipmanları da oldukça ilgi görüyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu…
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 27 KASIM 2020
Hometech
Tablet 10.1 inç
• 4 çekirdekli işlemci
• 32 GB dahili hafıza
Bodysmart
Vücut Analiz Baskülü Smart
• Detaylı vücut analizi
• Yağ, kemik, kas yüzdesi ölçümü
Dijital Göstergeli Termos
• Hafif, çift katmanlı, sızdırmaz, ısı göstergeli On The Go akıllı termos
• İç hazne: 500 ml
Naturalove
Bambu Stantlı Fincan Seti 6'lı
• Bambu stant, 6 adet porselen fincan, 6 adet bambu fincan tabağı
Desenli Cam Sürahi
• 1 L cam şişe
Kumtel
Fanlı Elektrikli Isıtıcı
• 3 ayrı güçte kullanım seçeneği
• Termik kesici sayesinde tehlike anında otomatik kapanma
Pantolon Görünümlü Termal Kadın Tayt
• S/M-L/XL beden
Çocuk Atkı Bere Eldiven Takımı 3'lü
• %100 akrilik
Akıllı Bultak Puzzle
• Tablet ve telefona yüklenen uygulama sayesinde canlanır ve konuşur