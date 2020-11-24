Otomobil sahipleri dikkat! 6 gün sonra başlayacak, yapmayana 885 TL para cezası kesilecek! Yaz lastiklerinden kış lastiklerine geçmek için kar, yağmur ve buzlanma gibi kötü hava koşullarını beklemeye gerek yok. Mevsim boyunca kış lastikleri aracın 4 lastiği için de kullanılmalı. Kış lastikleri karlı ve buzlu yollarda kullanılabildiği gibi 7 derecenin altında ıslak veya kuru hava şartlarında da kullanılabilir. Karayolu Trafik Kanunu ve ilgili Karayolu Trafik Yönetmeliği gereği; araçta kullanılan kış lastiğine ek olarak karlı ve buzlu yollarda kar zincirinin de araçta bulundurulması zorunlu.
ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bu senede her sene olduğu gibi 1 Aralık 2020 tarihi itibari ile yasa ile belirlenen araçlarda kış lastiği takmak zorunlu olacak. Yapılan denetimlerde kış lastiği olmadığı tespit edilen araçlara trafik cezası olarak para cezası kesilecek.
KURALA UYMAYANA 880 TL CEZA
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulamasına uymamanın cezası, 885 TL olarak belirlendi.
ZORUNLU ARAÇLAR
Kamyon, çekici, tanker, otobüs gibi büyük araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastikleri ile kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin araca monteli tüm lastiklerinin yanı sıra, seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması zorunlu.
DOĞRU LASTİK SEÇİMİ
Kış şartlarında gerekli önlemlerin alınmaması halinde trafikteki risk oranı da artmaktadır. Doğru olmayan bir lastik seçimi trafik kazalarına yol açarken, en doğru lastik mevsime uygun lastik olarak seçilebilir.
Lastik diş derinliği yasal sınırı 1.6 mm'dir. Kış lastikleri 4 mm'in altına düştüğünde lastiklerin yenilenmesi gerekir.
Ayrıca aynı aks üzerindeki 2 lastik arasındaki aşınma farkı, 5 mm'den fazla olmamalı. Kışın yaşanan sıcaklık düşüşü, lastik basıncının azalmasına neden olur. Doğru basınç oranlarının kontrolü yapılmalı ve kış mevsimi standartlarındaki lastikler kullanılmalı.
ARAÇ BAKIMLARI
Kış şartlarında olası kazaları önlemek için kış lastikleri kadar araç bakımları da önemli. Hem yakıt tasarrufu hem de kazaya davetiye çıkarmaması açısından önem taşıyan araç bakımları şu şekilde sıralanıyor:
MOTOR SUYU (ANTİFRİZ)
Motor soğutma suyunun (antifriz) donarak silindir bloğunun çatlamaması ve çeşitli arızalara neden olmaması için antifriz seviyesi kontrolü sağlanmalı.
KALORİFER
Araç kaloriferleri soğuk kış günlerinin vazgeçilmez aksamıdır. Isıtma, buz çözme gibi fonksiyonları yerine getiren kaloriferlerin, kış gelmeden kontrol edilmesi gerekli.
AKÜ
Zayıf akülerin şarj ettirilmesi veya yenilenmesi, su seviyelerinin ve elektrok seviyelerinin kontrol edilmesi, uzun süre kullanılmayacaksa kutup başlarının sökülmesi gibi kontrol ve müdahaleler mutlaka yapılmalı.
BUJİ BAKIMI
Elektrik ve ateşlenme sisteminde oluşan sorunlar, yakıt tüketimini yüzde 10 artırabiliyor. Yakıt tüketimi dengesini sağlamak için buji tırnaklarının ayarı ve temizliği yapılmalı. Buji bakımı yapılmayan araçlar, 10 litrede 1 litre daha fazla yakıt tüketebilir.
DİREKSİYON HİDROLİĞİ
Sızıntı olasılığı düşük de olsa, hidrolik direksiyon sistemlerinde kullanılan hidrolik yağı kontrol edilmeli ve eksik olması durumunda tamamlanmalı.
FREN HİDROLİĞİ
Standart kullanım ömrü 2 yıl olan ve fren performansı açısından büyük önem taşıyan fren hidroliği, ömrünün dolması beklenmeden mevsim geçişlerinde özellikle kontrol edilmeli.
FARLAR
Gece araç kullanımı ile birlikte görüş mesafesinin düştüğü sisli hava şartları gibi koşullarda, farlar daha fazla kullanılır. Bu nedenlerden dolayı yol ve sis farlarının doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli. Aydınlatmada, farlar kadar yanmayan ampüllerin değiştirilmesi de önemli.
ŞANZIMAN
Şanzıman bakımında esas olan yağ kaçağı kontrolüdür ve bu kontrol, aracı olası büyük facialardan koruyabilir. Baskı balata ya da debriyaj balatası olarak bilinen şanzıman sistemi parçaları da ömürleri dolduğunda mutlaka değiştirilmeli.
SİLECEK LASTİĞİ
Yağışlı günlerde ya da çamurlu arazilerde değeri daha fazla anlaşılan silecek lastiklerinin yıpranma kontrolü, hayat kurtarıcı olabiliyor.
CAM SUYU
Soğuk havalara hazır olmak için cam (silecek) suyuna antifriz ilavesi yapılmalı. Antifrizli su, cam suyunun donmasına engel olacaktır.
Kış Lastiğini Nasıl Kullanmalısınız?
Yaz lastiklerinden kış lastiklerine geçmek için kar, yağmur ve buzlanma gibi kötü hava koşullarını beklemeye gerek yok. Mevsim boyunca kış lastikleri aracın 4 lastiği için de kullanılmalı. Kış lastikleri karlı ve buzlu yollarda kullanılabildiği gibi 7 derecenin altında ıslak veya kuru hava şartlarında da kullanılabilir. Karayolu Trafik Kanunu ve ilgili Karayolu Trafik Yönetmeliği gereği; araçta kullanılan kış lastiğine ek olarak karlı ve buzlu yollarda kar zincirinin de araçta bulundurulması zorunlu.
Diş derinliği azalmış lastikler su tahliyesi yapamadığı için fren mesafesinin uzamasına neden olur. Bu sebeple lastiklerin diş derinliklerine dikkat edilmeli.
Karlı bir zeminde yola çıkarken hızla kalkmak yerine araca yavaş yavaş hız verilmeli. Lastiklerin patinaj yapması, karın sertleşip daha kaygan bir zemine dönüşmesine sebep olabilir.
Lastik tabanlarının yola tam olarak oturması için hiçbir durumda lastiklerin havası düşürülmemeli. Unutmak gerekir ki soğuk havalarda standart lastik kullanmak yakıt sarfiyatını artırır.
Kış Lastiği Kullanmanın Faydaları Neler?
Yüksek yola tutunma ve yolu kavrama gücüyle kaza yapma riski azalırken güvenli bir sürüş sağlanır.
Kaygan ve ıslak yollarda daha kısa fren mesafeleriyle aracın güvenliğini artırır.
Kar, buz, su üzerinde veya çamurlu yüzeylerde araba kullanırken üst düzey güvenlik sağlar.
Yapısal özelliğiyle 7 derecenin altındaki soğuk hava şartlarında sertleşmez, tutunma özelliklerini sürdürür ve güvenli ulaşım sağlar.