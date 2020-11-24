ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu senede her sene olduğu gibi 1 Aralık 2020 tarihi itibari ile yasa ile belirlenen araçlarda kış lastiği takmak zorunlu olacak. Yapılan denetimlerde kış lastiği olmadığı tespit edilen araçlara trafik cezası olarak para cezası kesilecek.

KURALA UYMAYANA 880 TL CEZA

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulamasına uymamanın cezası, 885 TL olarak belirlendi.