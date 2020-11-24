SGK'ya borçlar için ise işverenler başvurularını e-Sigorta kanalıyla internetten yapabilecekleri gibi, elden ya da posta yoluyla SGK müdürlüklerine yapabiliyor. Genel Sağlık Sigortası borçları için başvuru şartı aranmazken, emlak vergisi ve su borçları için başvuru adresi belediyeler...

NE ZAMAN ÖDENECEK:

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na, il özel idarelerine, belediyelere, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları'na (YİKOB) bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti 1 Şubat'a, SGK'ya ödenecek tutarların ilk taksiti ise 1 Mart'a kadar ödenecek.