TRT, ASELSAN ve Kızılay bünyesine en az ilkokul mezunları arasından KPSS puan şartı aranmadan personel alımı yapılacağı açıklandı. Başvurusu internet üzerinden başlayan KPSS'siz iş ilanlarının detayları, alım yapılan kadrolar ve başvuru sayfalarının linki yazımızda. Yayımlanan ilanlara baktığımızda, alımların en az ilkokul mezunlarından yapıldığı görülüyor. İşte Kızılay TRT ve ASELSAN'ın personel alımı mezuniyet seviyeleri ve tüm detaylar...
MEZUNİYET
Yayımlanan ilanlara baktığımızda , alımların en az ilkokul mezunlarından yapıldığı görülüyor. İşte Kızılay TRT ve ASELSAN'ın personel alımı mezuniyet seviyeleri:
Kızılay personel alımları en az ilkokul mezunları arasından yapılıyor.
TRT bünyesine yapılan personel alımlarında adayların en az lise mezunu olması gerekiyor.
ASELSAN bünyesine yapılmakta olan personel alımlarına başvuru yapacak adayların en az lisans mezunu olması gerekiyor.
ALIM YAPILAN KADROLAR
Personel alımlarında çok sayıda kadroya eleman alınacağına yer verilirken, başvuru yapmak isteyenlerin internet üzerinden müracaatını yapması gerektiğine yer verildi. İşte 3 kuruluşun yaptığı personel alımlarında kadrolar:
TRT PERSONEL ALIMI KADROLAR
Programme Editor
Back End Yazılımcı (MAM Projesi)
Front End Yazılımcı (MAM Projesi)
Kıdemli Front End Yazılımcı (MAM Projesi)
Kıdemli Back End Yazılımcı
Mobil Jeneratör Sorumlusu
Kıdemli Türkiye Uzmanı - Senior Researcher
Sanat Yönetmeni
Senior Editor - Video
Tanıtım Birim Sorumlusu
Sports Presenter - TRT World
Planning Producer
Senior Game Developer
Game Designer
Kıdemli Ürün Yöneticisi
Digital Marketing Manager
Senior Product Manager
ASELSAN PERSONEL ALIMI KADROLARI
Proje Mühendisi
Sistem Donanım Test ve Doğrulama Mühendisi
Test Sistemi Tasarım Mühendisi
Gömülü Yazılım Geliştirme Mühendisi
Proje Mühendisi / Yöneticisi
Yazılım Test Mühendisi
Kalite Mühendisi
Süreç Tasarım ve Ürün Geliştirme Mühendisi
Java Yazılım Uzmanı
Elektronik Harp Sistemleri Mühendisi
Elektro-Optik Sistem Mühendisi
Aviyonik Tasarım Kalite Mühendisi
Üretim Mühendisi (Elektronik Sistemler)
Üretim Mühendisi (Mikro-Nano Teknolojiler)
Sistem Mühendisi (Lazer Sistemleri)
Elektronik Tasarım Mühendisi \ Analog Tasarım
Optik Tasarım Mühendisi
Ürün Destek Mühendisi
Gömülü Yazılım Mühendisi
Mekanik Test Mühendisi
Elektronik Tasarım Mühendisi
Lojistik Destek Analiz Mühendisi
Gemi Mekanik Entegrasyon Tasarım Mühendisi
Kalite Mühendisi
Atm Sistem Tasarım Mühendisi
Rf/Mikrodalga Tasarım Mühendisi
Kalite Mühendisi
KIZILAY PERSONEL ALIMI KADROLARI
Destek Personeli (Ulaşım Hizmetleri)
Destek Personeli (Temizlik ve İkram Servisi)
Bağış Yönetimi Uzmanı
Bağış Yönetimi Birim Yöneticisi
Toplumsal Güçlendirme Uzmanı
Toplumsal Güçlendirme Birim Yöneticisi
Mali ve Destek Hizmetler Uzmanı
Mali ve Destek Hizmetler Birim Yöneticisi
İlçe Şube Yönetimi Uzmanı
İlçe Şube Yöneticisi
İl Şube Yöneticisi
Doktor / Doğrulama Laboratuvar Birim Yöneticisi
Doktor
Psikiyatrist
Çağrı Merkezi Operatörü
BAŞVURU GENEL KOŞULLARI
KPSS puan şartı aranmadan yapılan personel, işçi alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel koşullarını taşıması gerekmektedir.
- Görevini yerine getirmesine engel sağlık sorunu bulunmaması,
- İletişim becerileri ve temsil kabiliyeti olan,
- Aktif ve dinamik çalışabilen,
- Takım çalışmasına yatkın,
- Çözüm ve sonuç odaklı,
- Gelişim odaklı,
- Paydaş memnuniyetine önem veren,
- Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),
BAŞVURULAR İNTERNETTEN
3 kuruluşun ilanına başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki sayfalar üzerinden müracaatını yapması gerekmektedir:
ASELSAN personel alımı başvurusu:
https://www.kariyer.net/firma-profil/aselsan-elektronik-sanayi-ve-tic-a-s-32156-24345
TRT personel alımı başvuru sayfası:
https://kariyer.trt.net.tr/ilan/site.aspx
Kızılay personel alımı başvuru sayfası:
https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx
Verilen linkleri kopyalayıp yeni sekmede açın ve başvurunuzu bu sayfalar üzerinden, kadrolara tıklayarak yapın. Sayfalarda üyelik oluşturup özgeçmişinizi doldurmalısınız.
Devlet memuru nasıl olunur?
Herhalde şimdiye kadar "Memur ol, daha rahat bir yaşantın olsun." ya da " Memur ol iş kaygın olmasın, düzenli maaşın yatsın." Gibi sözleri duymayanınız yoktur. Çünkü ülkemizde memurluk garanti bir meslek olarak görülmekte ve akabinde devlet güvencesi altında tutulduğu için de oldukça çok tercih edilmektedir. Hali hazırda memur olarak çalışan kişilerin sayısına baktığımızda bu durumu da desteklediğini görmekteyiz.
Devlet memuru olma şartları nelerdir? Kimler devlet memuru olabilir?
Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Geçmiş senelerde bu konuda bir üst yaş sınırı da bulunmaktaydı. Ancak artık her yaştan kimse devlet memuru olabilir. Bu husus kurumlara bağlıdır. Kimi kurum 30 yaşını doldurmuş olmamak, kimi kurum 40 yaş, kimi kurum da 65 yaşına kadar olan kişileri memur olarak görevlendirebilmektedir.
Devlet memuru olarak görev almak için belli bir eğitim şartı da bulunmaktadır. En az ortaöğretim mezunu kimseler devlet memuru olarak görev alabilmektedirler.
Devlet memuru olarak görev alacak olan kişilerin kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kişiler devlet memuru olarak görev alabilirler. Devlet memuru olmak için öncelikle yazımızda da bahsettiğimiz gibi ilk olarak öğreniminizi tamamlamanız gerekmektedir. Yani en az ortaöğretim mezunu olmanız gerekir.
Akabinde her sene yapılmakta olan KPSS yani Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmalı ve gerekli puanı almalısınız. Bundan sonra da memur kadrolarına başvuru yapmalısınız. Şayet puanınız yeterli ve memur olmaya herhangi bir engeliniz bulunmuyorsa memur olarak görev alabilirsiniz.