3.327 TL’ye kayak tatili

Kayak sezonu yaklaşırken, kış turizmi merkezlerinde hazırlıklar tamamlandı. Covid-19 kuralları çerçevesinde önlemleri alan oteller, fiyatları da belirledi.

Buna göre; bir ailenin 1 hafta kayak tatili yemek dahil 3 bin 327 liradan başlıyor. Kayak merkezlerinde otellerin büyük bölümü tam pansiyon ya da her şey dahil hizmet verirken, oda+kahvaltı çalışanlar da var. Tesislerde genel olarak 6 yaş altı çocuklardan ücret alınmıyor.

14-21 ARALIK tarihleri arasında yemek dahil 1 hafta tatil yapmak isteyenler 2 yetişkin için; Uludağ'da 4 bin 66 ile 10 bin 80, Palandöken'de ise 3 bin 327 ile 19 bin 279 lira arasında para ödeyecek. Kartalkaya da ise aynı tarihlerde 2 kişilik tatil için 2 bin 187 lira (yemek hariç) ile 19 bin 20 lira arasında para ödemek gerekiyor.

Yani 14-21 Aralık tarihlerinde kayak tatili yapmak isteyen ailelerin (2 yetişkin+ 6 yaş altı çocuk) yemekler dahil 3 bin 327 ile 19 bin 279 lira arasında bir parayı cebinden çıkarması gerekiyor.

14-21 ARALIK 2 KİŞİLİK FİYAT

ULUDAĞ:

EN AZ 4.066 TL (TAM PANSİYON)

EN ÇOK 10.080 TL (HER ŞEY DAHİL)

PALANDÖKEN:

EN AZ 2.129 TL (ODA+KAHVALTI)

EN AZ 3.327 TL (TAM PANSİYON)

EN ÇOK 19.279 (TAM PANSİYON)

KARTALKAYA:

EN AZ 2.187 TL (ODA+KAHVALTI)

EN ÇOK 19.020 (HER ŞEY DAHIL)

Not: 6 yaş altı çocuklar ücretsiz