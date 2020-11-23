3.327 TL’ye kayak tatili

Kayak sezonu yaklaşırken, kış turizmi merkezlerinde hazırlıklar tamamlandı. Covid-19 kuralları çerçevesinde önlemleri alan oteller, fiyatları da belirledi.
Buna göre; bir ailenin 1 hafta kayak tatili yemek dahil 3 bin 327 liradan başlıyor. Kayak merkezlerinde otellerin büyük bölümü tam pansiyon ya da her şey dahil hizmet verirken, oda+kahvaltı çalışanlar da var. Tesislerde genel olarak 6 yaş altı çocuklardan ücret alınmıyor.
14-21 ARALIK tarihleri arasında yemek dahil 1 hafta tatil yapmak isteyenler 2 yetişkin için; Uludağ'da 4 bin 66 ile 10 bin 80, Palandöken'de ise 3 bin 327 ile 19 bin 279 lira arasında para ödeyecek. Kartalkaya da ise aynı tarihlerde 2 kişilik tatil için 2 bin 187 lira (yemek hariç) ile 19 bin 20 lira arasında para ödemek gerekiyor.
Yani 14-21 Aralık tarihlerinde kayak tatili yapmak isteyen ailelerin (2 yetişkin+ 6 yaş altı çocuk) yemekler dahil 3 bin 327 ile 19 bin 279 lira arasında bir parayı cebinden çıkarması gerekiyor.
14-21 ARALIK 2 KİŞİLİK FİYAT
ULUDAĞ:
EN AZ 4.066 TL (TAM PANSİYON)
EN ÇOK 10.080 TL (HER ŞEY DAHİL)
PALANDÖKEN:
EN AZ 2.129 TL (ODA+KAHVALTI)
EN AZ 3.327 TL (TAM PANSİYON)
EN ÇOK 19.279 (TAM PANSİYON)
KARTALKAYA:
EN AZ 2.187 TL (ODA+KAHVALTI)
EN ÇOK 19.020 (HER ŞEY DAHIL)
Not: 6 yaş altı çocuklar ücretsiz
Ukraynalı ve Rus turist ilgisi
KIŞ turizminde erken rezervasyon sürüyor. Yerli turistin yurt içindeki seçenekleri daha fazla değerlendireceği tahmin ediliyor. Yabancı turist olarak Ukraynalı ve Ruslar'ın yoğun rezervasyon yaptırdıkları belirtiliyor. Uludağ, Erciyes, Palandöken, Kartalkaya, Ilgaz, Kartepe kayak merkezleri talepte öne çıkarken; Afyon, Yalova, Sapanca'da termal ve doğa otellerine de ilgi olduğu ifade ediliyor.