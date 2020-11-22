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    • Ekonomi
    • 22.11.2020 16:13
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    • 22.11.2020 16:13
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    Merakla beklenen yayınlandı ve vatandaşlar tarafından hemen incelenmeye başlandı. Her hafta heyecanla beklenen ? Özellikle teknolojik ürünlerdeki fırsatlar dikkat çekiyor, tost makinesi, dezenfektan üretme cihazı, terlik, oyuncaklar, ev giyim gibi daha pek çok kategoride ürünler bulabilirsiniz. Henüz incelememiş olanlar için 21-24 Kasım 2020 haberimizin içeriğinde derledik.

    takvim.com.tr
    ŞOK aktüel ürünler kataloğu 21-24 Kasım 2020! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

    Evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyata bulabileceğiniz ŞOK aktüel ürünler kataloğu 21-24 Kasım 2020 yayınlandı. En çok tercih edilen marketler zincirinden biri olan ŞOK'a gitmeden önce aktüel ürünler kataloğu inceleniyor ve alacaklar belirleniyor. ŞOK aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu ve uygun fiyatlar ön plana çıkıyor. Kişisel bakım ürünlerinden ev gereçlerine, banyo dekorundan havlu çeşitlerine ve daha pek çok üründe uygun fiyatlar sunuluyor.

    ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 21-24 KASIM 2020

    Keçeli Ütü Masası Kılıfı
    55x140 cm
    Lastikli

    Xiaomi Mi Dunhome
    Dezenfektan Üretme Cihazı
    • Sadece su kullanarak %99,9 sterilize eder ve kokuları giderir
    • Yarı otomatik sprey ile fazla güç gerektirmez
    • Mikro damlacık püskürtme teknolojisi ile güçlü elektrolize iyonik su partiküllerini geniş bir alana etkili bir biçimde uygular

    Ahşap Mandallı Resimlik/İpli Kara Tahta

    Visco Ortopedik Yastık
    • 50x32x10 cm
    • Yıkanabilir dış kılıf
    • Hem başı hem de boynu desteklemeye yardımcı olur

    Pijama Alt
    • S-M, L-XL bedenlerde

    2'li Nakışlı Banyo Paspas Takımı
    • Süngerli
    • Kaydırmaz PVC taban
    • 60x100 cm + 50x60 cm
    • Biyeli

    Yazar Kasa
    • 33 Parça

    Oral-B Pro Onarım Orijinal Diş Macunu
    50 ml

    Palmolive Micellar Duş Jeli Çeşitleri
    500 ml
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    Haberler Ekonomi ŞOK aktüel ürünler kataloğu 21-24 Kasım 2020! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?