ŞOK aktüel ürünler kataloğu 21-24 Kasım 2020! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

Evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyata bulabileceğiniz ŞOK aktüel ürünler kataloğu 21-24 Kasım 2020 yayınlandı. En çok tercih edilen marketler zincirinden biri olan ŞOK'a gitmeden önce aktüel ürünler kataloğu inceleniyor ve alacaklar belirleniyor. ŞOK aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu ve uygun fiyatlar ön plana çıkıyor. Kişisel bakım ürünlerinden ev gereçlerine, banyo dekorundan havlu çeşitlerine ve daha pek çok üründe uygun fiyatlar sunuluyor.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 21-24 KASIM 2020
Keçeli Ütü Masası Kılıfı
55x140 cm
Lastikli
Xiaomi Mi Dunhome
Dezenfektan Üretme Cihazı
• Sadece su kullanarak %99,9 sterilize eder ve kokuları giderir
• Yarı otomatik sprey ile fazla güç gerektirmez
• Mikro damlacık püskürtme teknolojisi ile güçlü elektrolize iyonik su partiküllerini geniş bir alana etkili bir biçimde uygular
Ahşap Mandallı Resimlik/İpli Kara Tahta
Visco Ortopedik Yastık
• 50x32x10 cm
• Yıkanabilir dış kılıf
• Hem başı hem de boynu desteklemeye yardımcı olur
Pijama Alt
• S-M, L-XL bedenlerde
2'li Nakışlı Banyo Paspas Takımı
• Süngerli
• Kaydırmaz PVC taban
• 60x100 cm + 50x60 cm
• Biyeli
Yazar Kasa
• 33 Parça
Oral-B Pro Onarım Orijinal Diş Macunu
50 ml
Palmolive Micellar Duş Jeli Çeşitleri
500 ml