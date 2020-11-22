TOKİ Başkanlığı tarafından sunulan kurasız açık konut satışlarında satılık listesinde yer alan konut sayısı azaldı. Çok sayıda il için halen duyuru bulunurken TOKİ'den ev almayı planlayan vatandaşların ellerini çabuk tutması gerekebilir. Alt gelir grubu ve orta gelir grubu için sunulan açık konut satışları. TOKİ, yeni ev fırsatı ile beraber dar gelirli olana ailelere ev sahibi olma imkanı tanımaya başladı. 10000 TL peşinat ile beraber; ikamet şartı olmadan ev sahibi olabilirsiniz. Dar ve orta gelirli aileler, bu avantaj sayesinde 3+1 veya 2+1 ev sahibi olabilecekler. TOKİ açık satış nedir araştıranlar için TOKİ'nin web sitesinde bulunan çekiliş ve kura olmadan alınan ev ilanlarını kapsamaktadır.
HANGİ ŞEHİRLERDE TOKİ KONUT SATIŞI VAR?
Güncel TOKİ konut satışı kampanyaları araştırılırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile kurasız TOKİ konut satışı yapılacağı duyurusu paylaşıldı. Hangi şehirlerde kurasız TOKİ konut satışı var araştıran adaylar, kurasız TOKİ konut satışı ödeme şartlarını da merak ediyor. TOKİ Başkanlığı, tarafından yapılan açıklamaya göre konutların 115 bin TL'den başladığını duyuruldu. Buna ek olarak, müşterilere 180 ay vade ve aylık 565 TL taksit ödeme planları gibi cazip şartlar da sunuluyor. TOKİ alt gelir grubuna vereceği kurasız konut projesini 2+1 özellikli daireler için yapacak. TOKİ Başkanlığı'nın yaptığı duyuruda, ödemenin uygun oluşu TOKİ'den konut almak isteyen vatandaşları sevindirdi.
TOKİ'DEN AÇIK KONUT SATIŞ DUYURUSU
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca yapılan kurasız ev satışı duyurusu hangi şehirde olacağı bilgisi paylaşıldı. Kurasız açık satış konut satışlarının Kırıkkale Yuva Projesinden yapılacağı bilgisi paylaşıldı. TOKİ Başkanlığı bu projeden toplam 251 adet ev satışını kurasız olarak gerçekleştirecek. TOKİ kurasız konut başvurusu hangi banka üzerinden yapılacak araştıran vatandaşlar için duyuruda şu bilgiler paylaşıldı; "Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 251 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 30 Kasım 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacaktır." denildi. Kurasız konut satışı nasıl yapılacak merak eden vatandaşlara, satışların başvuru önceliğine göre yapıldığını belirtelim.
KURASIZ KONUT SATIŞI ÖDEME TABLOSU
TOKİ Başkanlığı yaptığı açıklamada 251 konutun tamamını 2+1 olarak satışa sunacak. Kurasız konutların büyüklüğü 75 metrekare olarak açıklanırken, TOK Başkanlığı bu konutların net olarak 59 metrekare olduğunu da duyurdu. Kurasız konut satışlarının 115 bin TL ile 154 bin TL arasında değiştiğini duyuran TOK başkanlığı, taksitlerin 565TL gibi rakamlardan yapıldığını da açıkladı. İşte TOKİ kurasız konut ödeme tablosu;
TOKİ Konut Başvurusu Nasıl Yapılıyor
Toki konut başvuruları; Ziraat Bankası ve Halk bankası şubelerinden gerçekleştirilecek. Son tarih ise 31 Aralık 2020. Alıcılar, açık satışın başladığı günden itibaren yüzde 10 – 12 – 15 ve yüzde 25 peşinat seçeneklerinden yararlanabilirler.
Vade seçenekleri ise; 96 aydan 240 aya kadar değişiklik gösteriyor.
TOKİ Başvurusu İçin Gereken Şartlar;18 yaşından büyük olması, Vatandaşlık kimlik numarası, Türk vatandaşı olması, Fotoğraflı nüfus cüzdanı
TOKİ'DEN NASIL EV SAHİBİ OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?
TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak.
TOKİ AÇIK SATIŞ DUYURULARI
TOKİ açık satış nedir araştıranlar için TOKİ'nin web sitesinde bulunan çekiliş ve kura olmadan alınan ev ilanlarını kapsamaktadır. Açık satış duyuruları TOKİ tarafından 6 ayda bir duyurulsa da bu durum talebe göre değişiklik gösterilebiliyor. Eğer talep çok olursa açık satış duyurusunun süresi kısalabiliyor.
TOKİ AÇIK SATIŞLARI NASIL YAPILIR?
TOKİ'nin yaptığı açık satış duyurularına başvuranlar başvuru sırasına göre, eğer başvuru şartlarını sağlıyorsa ev sahibi olabiliyor. İlk başvuruda bulunan ve şartları sağlayan vatandaşın en sahibi olduğu TOKİ açık satış başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılıyor. TOKİ açık satış başvurularında peşinat ne kadar araştıranlar için, peşinat durumu net olmadığını ve projenin durumuna göre yüzde 10 ile yüzde 25 arasında değiştiğini belirtelim. Açık satışlarda geriye kalan tutar ev ve iş yerine göre vade sayısında değişiklik gösterilerek ödeniyor. TOKİden açık satışla ev alan bir kişi 240 ay vade ile ödeme yapabilirken, iş yeri alan bir kişi 60 aya kadar vadeli ödeme yapabiliyor.
TOKİ'DEN İHALE YÖNTEMİ İLE EV SAHİBİ OLMA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) birçok vatandaşımızı çekilişsiz ev sahibi yapacak. TOKİ'den çekilişsiz ev sahibi nasıl olunur sorusunun cevabını merak eden vatandaşlar için TOKİ'den bilgi geldi. TOKİ kurasız daire alma imkanı için "Açık Artırma Yöntemi" yapacağını belirtti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın ihale yöntemi ile ev satışı nasıl gerçekleşiyor
TOKİ Başkanlığı'nın ihale ile satışa çıkardığı konutlara ise vatandaşlar ihalenin düzenlenmeden önce başvuruda bulunarak ihaleye katılırlar. İhalede satılan evlere en yüksek teklifi veren vatandaşlar evleri almaya hak kazanırlar.
TOKİ açık artırmaya katılım için başvuru nereye yapılacak?
TOKİ açık artırmaya katılmak isteyenler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubeleri üzerinden başvuru teminatlarını ödeyecek. TOKİ'den kurasız ev alımı ve açık artırma çekilişine katılmak için; www.toki.gov.tr ile www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.