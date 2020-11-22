Prefabrik ev nasıl yapılır?

Beton bir zemin üzerine oturtulan prefabrik evlerin kurulumu önceden planlıyor. Kolay işçilikle yapılan bu evlerin malzemeleri fabrikada üretiliyor. Çelik bir iskelet üzerine kurulan prefabrik evlerde maksimum 3 olmak üzere istenilen kat sayısı çıkılır.

Prefabrik evlerde de tıpkı diğer inşaatlarda olduğu gibi imara açık alanlar için ruhsat alınması gerekiyor.

Prefabrik evlerin avantajları nedir?

Yukarda da bahsettiğimiz gibi prefabrik evlerin en önemli ve tercih edilmesine neden olan özelliklerinden biri zaman ve nakitten tasarruf imkanının olmasıdır. Malzemeleri esnek olan prefabrik evler depreme de dayanıklıdır.

Herkesin kendi zevkine ve istediğine göre özgür bir yelpaze kapsamında inşa edilebilen prefabrik evlerde çevre kirliliğine neden olabilecek hiçbir faktör de bulunmuyor. Ayrıca kullanışlı oabilen parçalarda isteğe göre daha sonra da yer değiştirilebiliyor. Prefabrik yapıların bir diğer avantajı ise sökülüp başka bir yere yeniden kurulabilmesidir.