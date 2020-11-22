Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 22.11.2020 15:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.11.2020 15:03
    ABONE OL

    ! ?

    yayınlanır yayınlanmaz merakla incelenmeye başlandı. Her hafta heyecanla beklenen ? Pek çok ürün çeşidini uygun fiyata sunan marketler zinciri bu hafta yine dopdolu. Temel gıdadan temizlik ürünlerine, meyve ve sebzelerden atıştırmalıklara, kahvaltılık ürünlerden kişisel bakım ürünlerine ve belli bir miktar üzeri alışverişlere uygun kampanyalar vatadaşlara sunuluyor.

    takvim.com.tr
    A101 aktüel ürünler kataloğu! A101 21-27 Kasım haftanın yıldızlarında neler var?

    A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı ve araştırma konusu oldu. Henüz incelememiş olanlar için haberimizde güncel kataloğu derledik. A101 21-27 Kasım haftanın yıldızlarında neler var? Sorusunun yanıtı da böylelikle belli olmuş oldu. Yine uygun fiyat ve kalitesiyle dikkat çeken pek çok ürün yer alıyor. Farklı kategorilerde farklı ihtiyaçlara uygun olan pek çok ürünü A101 21-27 Kasım haftanın yıldızları katalığunda bulabilirsiniz.

    A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 21-27 KASIM 2020

    Şampuanlarda 10 TL ve üzeri alışverişte indirim

    Temel gıda ürünlerinde kampanya

    Belli alışveriş miktarına Orkid kadın pedlerinde indirim

    Meyve ve sebzelerde indirimler

    Atıştırmalıklarda kampanya

    Temizlik ürünlerinde uygun fiyat
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi A101 aktüel ürünler kataloğu! A101 21-27 Kasım haftanın yıldızlarında neler var?