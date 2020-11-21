Xiaomi Mi Dunhome

Dezenfektan Üretme Cihazı

• Sadece su kullanarak %99,9 sterilize eder ve kokuları giderir

• Yarı otomatik sprey ile fazla güç gerektirmez

• Mikro damlacık püskürtme teknolojisi ile güçlü elektrolize iyonik su partiküllerini geniş bir alana etkili bir biçimde uygular