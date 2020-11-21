ŞOK 21 Kasım aktüel kataloğu marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından merak ediliyor. ŞOK'ta bu hafta sonu indirimli ürünler arasında Xiaomi Mi Dunhome Dezenfektan Üretme Cihazı, Sinbo Tost Makinesi, Sinbo Sakal Tıraş Makinesi, 6'lı Plastik Elbise Askısı, Ahşap Mandallı Resimlik/İpli Kara Tahta, Lüks Cam Sıvı Sabunluk, Oral-B Pro Onarım Orijinal Diş Macunu ve Colgate Mikro İnce Siyah Diş Fırçası ürünleri dikkatleri üzerine çekti.
ŞOK 21 KASIM AKTÜEL KATALOĞU
Keçeli Ütü Masası Kılıfı
55x140 cm
Lastikli
Xiaomi Mi Dunhome
Dezenfektan Üretme Cihazı
• Sadece su kullanarak %99,9 sterilize eder ve kokuları giderir
• Yarı otomatik sprey ile fazla güç gerektirmez
• Mikro damlacık püskürtme teknolojisi ile güçlü elektrolize iyonik su partiküllerini geniş bir alana etkili bir biçimde uygular
Ahşap Mandallı Resimlik/İpli Kara Tahta
Visco Ortopedik Yastık
• 50x32x10 cm
• Yıkanabilir dış kılıf
• Hem başı hem de boynu desteklemeye yardımcı olur
Pijama Alt
• S-M, L-XL bedenlerde
2'li Nakışlı Banyo Paspas Takımı
• Süngerli
• Kaydırmaz PVC taban
• 60x100 cm + 50x60 cm
• Biyeli
Yazar Kasa
• 33 Parça
Oral-B Pro Onarım Orijinal Diş Macunu
50 ml
Palmolive Micellar Duş Jeli Çeşitleri
500 ml