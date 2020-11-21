IPHONE 12 ÖZELLİKLERİ

Apple yeni iPhone'larını tanıttı. Tanıtılan ilk model ise 5G desteğine de sahip olan iPhone 12 oldu. Merakla beklenen yeni Apple telefonlarından iPhone 12'nin 6.1 inç OLED ekranı daha yüksek çözünürlüğe, kontrast oranına ve piksel yoğunluğuna sahip. Dolby Vision, HDR gibi teknolojileri destekliyor.iPhone 12'nin kullandığı ekranda özel olarak tasarlanan Ceramic Shield ile birlikte Corning iş birliğiyle geliştirilen sağlam cam yer alıyor. Bu cam düşmelere karşı dört kat daha fazla dayanıklılık sunuyor. Tanıtılan ilk iPhone modeli olan iPhone12'ye Apple'ın geliştirdiği A14 Bionic işlemci güç veriyor.

Oldukça güçlü bir işlemci olan Apple A14 Bionic, 6 çekirdekli CPU ve 4 çekirdekli GPU barındırıyor ve oyun performansı çok iyi. Apple, iPhone 12'nin arka yüzünde yeni nesil çift kamera kurulumu kullanıyor. Yenilenen lens yapısı, iPhone 12'nin görüntü alma kalitesini oldukça artıracak. Düşük ışıkta dahi daha net fotoğraflar elde edilebilecek. MagSafe ile Apple kablosuz şarja yeni bir standart getiriyor. İşte karşınızda Apple'ın yeni ürünü MagSafe..