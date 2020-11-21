AVM’lerden restoranlara tam destek

LOKANTACILARDAN 'KOMİSYON İNDİRİMİ' ÇAĞRISI

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice, salgınla mücadele kapsamında lokantaların sadece paket servisi yapabileceğini hatırlatarak, "Bu zorlu süreçte online yemek sipariş sitelerinin esnaftan aldığı komisyonu en aza indirmesi gerekiyor, beklentimiz o yönde" dedi. Binlerce çalışanı olan sektörün karardan olumsuz etkileneceğini vurgulayan Yenice, yeni genelge nedeniyle paket servis satışlarında artış olacağını belirterek şunları söyledi: "Paket servisinden en çok online yemek sipariş siteleri pay alacak. Onların işleri artacak, bundan rahatsız değiliz ancak burada zorda olan esnafımıza karşı komisyonların düşürülmesi gerekiyor. Bu firmalar da bize destek olmalı. Onların da belli bir maliyetleri var bunu anlıyoruz ancak bizi de düşünmeleri gerekiyor."

