





TERCİHİN ÜÇ NEDENİ

Recep Yavuz, Rus misafirlerin korona sürecinde Türkiye ve Antalya'yı seçmelerinin önemli üç nedenini ise şöyle anlattı:

"Bir, Türk kökenli Rus tur operatörleri istikameti Antalya'ya çevirdi. Rusya hava trafiği adeta Antalya'ya sabitlendi. 4 büyük Türk kökenli tur operatörü ağırlığını Türkiye'den yana koydu ve büyük bir avantajdı. Türk kökenli olmayan 4-5 tur operatörü de rekabet koşullarında Antalya'yı sundular. İki, kapanan ülkeler yüzünden Rus misafirler için çok fazla seçenek yoktu. Avrupa ülkeleri kısıtlamaları sezon başından itibaren sürdürdü. Rus misafir için güneşli bir yaz tatili için Antalya, Küba ve Zanzibar alternatifleri mevcuttu. Uzak ve korona sürecinde pek güven vermeyen destinasyon yerine, güvenli ve yakın Antalya tercih edildi. Üç, Türkiye'nin aldığı Covid-19 tedbirleri Rus turistler için tatmin ediciydi. Ülkesindeki korona vakaları ve tedbirleri Türkiye'dekilerle karşılaştıran Ruslar, özellikle tatil bölgelerindeki tıbbi yeterlilik ve otellerdeki önlemler üzerine önce tatile, sonra Antalya'ya karar verdi. Korona sürecinin otellerde yönetilmesi, havalimanında ateş ölçümü ve hastalık vakalarının titizlikle tedavi altına alınması tedbirlerin bazılarıydı."

YÜKSEK BÜTÇELİ YERLERE YÖNELDİLER

Sektör profesyonellerinin tespitlerine göre korona sürecinde Rus turistlerin bütçeleri dahilinde farklı otel ve bölge testi yapma imkanı olduğunu da kaydeden Yavuz, "Otellerin müsaitliği ve fiyatların imkân vermesi nedeniyle Alanya'ya gelen Rus turistler, biraz daha yüksek bütçeli Side'ye, genelde Side'ye gelen misafirler ise Belek'e ve Kemer'e gelerek daha üst kategorideki otelleri yaşama imkânı buldu. Antalya'ya en çok Rus misafir getiren Anex Tour Operasyon Müdürü Memduh Kına, bu fırsatın bu sene test edildiğini ancak seneye bunun pek mümkün olmayacağını belirtti. Önümüzde 4-5 aylık karanlık bir korona süreci var. Sektör bir araya gelerek gelecek yılların projeksiyonunu tartışmalı" diye konuştu.



