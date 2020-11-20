Girişimciliğin nirvanası... Rüyasında gördü! 600 ton üretti, şimdi de paraya para demiyor!

Hünnabın faydaları:

Hünnap pektin, tanen, müsilaj, şeker ve C vitamini ihtiva ediyor. Hünnap, reçel ve sirke yapımının yanı sıra bitkisel ilaç olarak da kullanılıyor. Hünnabın, astım ve solunum sistemi hastalarına çok faydalı olduğu, balgam sökücü ve öksürük kesici özelliği olduğu biliniyor. Kanı temizleyip bağırsakları çalıştıran hünnap, streste vücudun kendini tekrar inşa etmesini hızlandırıyor. Nezle ve soğuk algınlığına karşı direnci artıyor. Şekeri dengeliyor. Zihni ve bedeni yorgunluk, zafiyet, ağrı kaynaklı uykusuzluk durumlarında insana güç veriyor ve ateşi de düşürüyor. Uzmanlar her sabah 3 hünnap yemeyi tavsiye ediyor.

Hünnapın içerisinde bol miktarda C vitamini bulunmaktadır. İçinde bulunduğu C vitamini sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve serbest radikallere karşı önlem almaya fayda sağlamaktadır.

Kan dolaşımını düzenleyici etkiye sahip olan B3 vitamini (Niasin) içerir.

Kan basıncının düzenlenmesinde fayda sağlayan hünnap; yüksek oranda potasyum içermesi ile bu durumu sağlar. Ayrıca düşük sodyum içermesi ile de diyet ya da tansiyon hastaları için oldukça faydalı olan bir besindir.

Kas dokusunu güçlendiren magnezyum içeriği ve kemiklerin güçlenmesinde ve gelişmesinde etkili olan kalsiyum içermesi sayesinde faydalı olmaktadır.