Para piyasalarındaki gelişmeleri anbean takip edenler bitcoin fiyatları hakkındaki son durumu öğrenmek istiyor. Kripto piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi de, son 24 saatte 25 milyar dolar dolayında düşüşle 165.88 milyar dolardan, 139.55 milyar dolara geriledi. Peki, bitcoin ne kadar oldu? 1 bitcoin kaç TL, kaç dolar? İşte 20 Kasım bitcoin fiyatlarında son durum

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.49 artışla 18,086.67 dolara yükseldi ve haftalık kazanımı yüzde 10.37 oldu. Bitcoin'in piyasa hacmi de, 24 saatte yaklaşık 6.0 milyar dolarlık artışla 335.48 milyar dolara yükseldi.