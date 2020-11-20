Çalışanlara her ay ödenen AGİ, 220,73 ile 375,23 lira arasında değişiyor. Eğer ek ödeme AGİ'ye eşitlenirse, emekliler de her ay en az 220,73 lira, en çok 375,23 lira ek ödeme alacak.

TAKVİM'i arayan emekliler, "Çalışanlara vergi iadesinin karşılığı olarak uygulanan Asgari Geçim İndirimi 220 liradan başlarken, bin 500 lira aylığı olan emeklinin ek ödemesi 60 lira" dedi.