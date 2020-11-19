‘Yapay zeka etkisini hızla gösteriyor’

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, hayatımızın birçok alanında karşı karşıya olduğumuz ve günlük rutinlerimizi kolaylaştıran yapay zekanın, sigorta sektörü de dahil olmak üzere diğer tüm sektörlerde etkisini hızla göstermeye başladığını dile getirdi. Pamukçu, "Günümüzde standart olarak kullanmakta olduğumuz birçok uygulama, biz farkında olmadan arka planda aktifleşerek hayatımızı gözle görülür şekilde kolaylaştırıyor. Diğer sektörler gibi sigorta sektörü de 'yapay zeka' oluşumundan kendine düşen payları almaya başladı" dedi. Pamukçu, "Hasar yönetim süreçlerinde operasyonel verimliliğin sağlanması yönünde destekleyici uygulamalar geliştirildi ve kullanılıyor. Ayrıca fiyatlama noktasında sigortalıların öğrenen sistemler ile değerlendirilmesi ve yaşayan/öğrenen bir tarife altyapısı ile risk değerlendirmesi yapılması noktasında 3 sene önce şirket geçirildi" şeklinde konuştu.

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