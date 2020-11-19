BAŞVURU

İlana başvuru yapacak adayların https://kariyer.ibb.istanbul/ adresi üzerinden başvurusunu yapması gerekmektedir.

KARİYER İBB BAŞVURU ŞARTLARI

Kariyer İBB'ye başvuru için gerekli bir belge ya da herhangi bir şey bulunmaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz üzere, kariyer.ibb.istanbul sitesine üye olup sonrasında sizden istenen kısımları eksiksik doldurmanız her şey için yeterli olacaktır. Vatandaşların yaptığı bu işlem aslında bir nevi Kariyer İBB üzerinden CV oluşturmak ve bunu İBB'y sunmak… Kısacası Kariyer İBB sitesine üye olun, sizden istenen bilgileri eksiksiz doldurun, Başvur bölümünden başvurunuzu yapın.

Kaynak: Kamubulteni