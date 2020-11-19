DOLAR NE KADAR OLDU?

Gün içerisinde 7,69 civarında yer alan dolar kuru kararını açıklanmasıyla sert düşüşe geçti. Kararla birlikte dolar 7,57 bandına kadar geriledi.

MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ!

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, yüzde 10.25 olan politika faizini 475 bazpuan artışla yüzde 15'e yükseltti.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10.25'ten yüzde 15'e yükseltilmesine, tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar vermiştir" denildi.

Açıklama öncesi 7.70 - 7.72 lira dolayında hareket eden dolar, açıklamanın ardından 7.50 liraya kadar gerilerken, euro 9.15 liradan 8.88 liraya kadar, sterlin de 10.22 liradan 9.95 liraya kadar geriledi. Daha sonra, dolar 7.56 liraya, euro 8.97 liraya, sterlin de 10.02 liraya döndü.