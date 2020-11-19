'TAŞ KÖMÜRÜ KAYNAĞIMIZ İSE 1,5 MİLYAR TONA YÜKSELDİ'

Bakan Dönmez, 2020 Ekim sonu itibariyle elektrik üretiminin yüzde 34'ünü kömürden karşıladıklarını belirterek, 2019 yılında Türkiye'deki toplam 91.431 MW'lik kurulu gücümüzün yüzde 12,4'ünü yerli linyit ve taşkömürü santralleri, yüzde 10'unu ise ithal kömür santralleri oluşturuyor. Bugün 47'si linyit, 4'ü taş kömürü, 1'i asfaltit ve 15'i ithal kömür olmak üzere 67 adet kömür santralimiz faaliyetlerine devam ediyor. Son yıllarda yapılan çalışmalar neticesinde toplam linyit rezervimiz 19,3 milyar tona, taş kömürü kaynağımız ise 1,5 milyar tona yükseldi. Herkesin malumu olduğu üzere küresel enerji sektörü yenilenebilir enerji merkezli büyüme eğiliminde. Ancak kömür yakıtlı termik santraller baz yük santralleri olması nedeniyle önemini sürdürmeye devam edecek. Uluslararası Enerji Ajansı küresel kömür talebinin 2040 yılına kadar günümüz taleplerine benzer eğilimde seyredeceğini belirtiyor. Bunun yanı sıra dijitalleşme, yapay zekâ, blockchain, otonom teknolojiler, elektrikli araçlar gibi kullanımı artan üst düzey teknolojilerle birlikte her alanda elektrik enerjisine ihtiyaç daha da artıyor. Böylesi bir dönemde yerli kaynaklardan elektrik üretimine olan talebin artacağını öngörmek zor değil. Mümkün olan en iyi ve en gelişmiş teknolojilerin kullanılarak yerli kaynaklarımıza dayalı temiz kömür santrallerinin kurulması bu kapsamda önemli yatırım fırsatlarından biri olacak diye konuştu.