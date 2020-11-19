3600 ek gösterge müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, milyonlarca çalışanı ilgilendiren 3600 ek göstergeye ilişkin müjde verdi. Elvan, "Bakanlıktaki arkadaşlarımız ile Çalışma Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları devam ediyor. Bunun belirli bir yükü söz konusu. Sağlıklı bir şekilde analiz etme yönünde çaba sarf ediyorlar" dedi. Faizsiz konut edindirme sistemine ilişkin yasa hazırlıklarının bitme aşamasına geldiğini kaydeden Elvan, "BDDK Başkanımızdan süratle bir çalışma yapılıp Bakanlığımızla paylaşılmasını istedik. Sektörü disipline etme adına bir çalışma yapılıyor. Teknik düzeyde bitirme aşamasına gelindi. Bu konuyla ilgili bir adım atmalıyız" diye konuştu. Yasal düzenlemeyle birlikte hem katılımcılar hem de sistem güvence altına alınacak. Elvan, eş durumu atamalarıyla ilgili mağduriyetlerin giderileceğini de sözlerine ekledi.