Yeni nesil karavan parklar geliyor

MÜSİAD Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi, COVİD-19'dan olumsuz etkilenen turizm sektörüne alternatif pazarlar üretebilmek için Karavan Park Projesi'ni hayata geçiriyor. MÜSİAD EXPO Fuarı'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ve yerel yönetimlerin desteğini alan Karavan Park Projesi'nin lansmanı yapılacak. Karavan imalatı, kamp ekipmanı, karavan dizaynı, karavan turizmi için fiziki alanların inşası gibi konularda uzman şirketler buluşacak. Proje sayesinde, karavan imalatı, yedek parçası ve dizaynı ile güçlü sanayi altyapısıyla yeni bir ihracat alanı oluşturulması hedefleniyor. Karavan turizminin dünyada çok yaygın olmasına rağmen ülkemizde halihazırda istenildiği düzeyde karşılık görmediğini söyleyen MÜSİAD Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi Başkanı Muhammet Ali Özeken, projeyi şöyle özetledi: "Projeyle çeşitli illerde farklı güzergahlarla sağlıklı ve doğaya uyumlu karavan turizmini yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Paydaşlarımızla, üyelerimizle, şubelerimizle, Karavan Park Projesi'nin ülke turizmine katkı sağlayacağını, yapacağı işbirliktelikleri ile döviz kazandırıcı faaliyetlere katkıda bulunacağını düşünmekteyiz."

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