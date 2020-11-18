MÜSİAD EXPO hazırlıkları pandemi sebebiyle titizlikle yapıldı. Pandemi sonrası fiziksel ağırlıklı yapılan en büyük fuar etkinliği olmaya hazırlanan MÜSİAD EXPO, salgın nedeniyle gelemeyenler için de 'hibrit fuar' deneyimi sunacak. Fiziki olarak gelen binlerce işadamını ve sanayiciyi ağırlamaya hazırlanan fuarın katılımcıları, TÜYAP'ın sağladığı teknolojik altyapı sayesinde fuar ziyaretçileri ile yalnızca fuar alanında değil, fuar sona erdikten sonra da dijital platformda bir araya gelerek ticaret yapabilecek. Tüm katılımcı ve ziyaretçilerin hassas kontroller sonrasında içeri girebileceği fuar alanında temassız teknolojiler kullanıma sunulacak. Yoğunluk kontrolü ve dezenfeksiyon işlemleri için ise özel ekipler görev yapacak. Dünyada etkili olan COVİD 19 nedeniyle MÜSİAD EXPO hazırlıklarının titizlikle yapıldığını belirten TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü, pandemi sonrası fiziksel ağırlıklı yapılan en büyük fuar etkinliği olmaya hazırlanan MÜSİAD EXPO'nun, salgın nedeniyle gelemeyenler için de 'hibrit fuar' deneyimi sunacağını söyledi. Fiziksel olarak 200 firmanın katılacağını, Venezuella, Hollanda, Endonezya, Kongo ve KKTC'den milli katılımların da olacağını aktaran Ersözlü, sanal fuarın 10 gün boyunca devam edeceğini de kaydetti.

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