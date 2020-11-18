Heyecanla beklenen yasa yürürlüğe girdi. Torba yasa Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı.
Vatandaşa 31 Ağustos 2020 öncesine ilişkin borçlarından kolayca kurtulma imkanı sağlanırken, yeni istihdam paketi devreye girdi. Yasa, işverenlerin de elini rahatlattı.
İLAVE İSTİHDAMA DESTEK:
İşverene, Ocak 2019- Nisan 2020 döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan ay veya dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edeceği her bir sigortalı için her ay SGK'ya ödeyeceği tüm primlerden mahsup edilmek üzere nakdi ücret desteği sağlanacak.
3 AYDA İŞE GİRENİN PRİMİ DEVLETTEN:
İşsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için primleri ödenecek.
İŞE GERİ DÖNÜŞ:
İş veya hizmet sözleşmesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde sona erenlerle SGK'ya bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları işyerlerine başvurmaları, işverenlerce de fiilen çalıştırılmaları halinde, işverenlere her ay kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44.15 lira destek verilecek.
KISA ÇALIŞMA YETKİSİ:
Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak. Normalleşme desteğini de uzatabilecek.
4 ADIMDA YAPILANDIRMA
HANGİ BORÇLAR KAPSAMDA:
Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, ÖTV, MTV, Emlak Vergisi, gümrük vergisi, idari para cezaları, su, atık su, yol katılım payları, öğrenim kredisi, SGK primi, birlik aidatı, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, madenlerden alınan devlet hakkı,
KOSGEB kapsamındaki aidatlar, OSB'lerin kredi borçları, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşların irtifak hakkı, kiralama hakkından alacaklar, kalkınma ajanslarının il özel idare, belediye, sanayi odalarından alacakları
NASIL YARARLANILACAK?:
Başvuruların 31 Aralık'a kadar ilgili idareye yapılması gerekecek.
ÖDEME NASIL HESAPLANACAK?:
Biriken borcun faizleri silinecek. Ana paraya Yİ-ÜFE değişimleri dikkate alınarak hesaplanan tutar eklenecek. Borcun tamamı ilk taksit süresi içinde ödenirse hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının da yüzde 90'ı silinecek.
TAKSİT İMKANI NASIL UYGULANACAK?:
Vatandaş borcunu taksitlendirmek isterse ana para ve Yİ-ÜFE'den oluşan tutar, seçilen taksit sayısına göre belirlenen katsayılarla çarpılacak. 18 aya varan taksit imkanı olacak. Ancak ödemeler 2 ayda bir yapılacağından borçlar 36 aya varan süreyle kapatılacak.
BAĞ-KUR'LUYA TEMIZ SAYFA
BAĞ-KUR'LULAR borçlarını yapılandırarak kolayca kapatabilecek. Prim borçlarını ödemeyen ya da yapılandırmayanların prim borcu silinirken, bu sürelere ilişkin sigortalılıkları dondurulacak. Bağ-Kur'lu olup da prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanların kendileri veya hak sahipleri, Aralık ayı başından itibaren 2 ay içinde SGK'ya ihya (canlandırma) başvurusunda bulunabilecek.
EVDE ÜRETENE MUAFİYET
GELİR Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle ayrı bir işyeri açmaksızın evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların bu faaliyetleri muaflık kapsamına alınacak. Muafiyet için vergiden muaf esnaf belgesi alınması ve ticari hesap açılması gerekecek.
31 ARALIK SON TARİH
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vergi borçlarında yapılandırma fırsatının başladığını belirterek, imkanlardan faydalanmak için 31 Aralık'a kadar başvuru yapılması gerektiğini bildirdi.
YARIN: TRAFİK CEZALARINDA BÜYÜK İNDİRİM