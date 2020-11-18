Dolar ve euro döviz kurlarında hareketli seyir devam ederken vatandaşlar güncel alış fiyatlarını sorguluyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,7370 liradan güne başladı. Serbest piyasada açılış saatlerinde 9,1840 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,1860 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7560 lira, avronun satış fiyatı ise 9,2120 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? 18 Kasım dolar ve euro fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 464 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 464 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 464 bin, en yüksek ise 472 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,64 düşüşle 464 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 998 milyon 157 bin 646,92 lira, işlem miktarı ise 6.435 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 9 milyon 707 bin 665,42 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demaş Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Turan Kıymetli Madenler ve Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 387 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 13.110 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 6.339 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 5.469 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 7.918 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,4 primle 21.524 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1882 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının devam etmesine karşın, salgında artan vaka sayıları sebebiyle sıkılaştırılan tedbirlerin küresel ölçekte risk iştahını azalttığını dile getirdi.
Dün, ABD ve Avrupa merkez bankalarının başkanlarının katıldıkları etkinliklerde, ekonomideki toparlanmanın belirsizliğine ve salgına ilişkin risklere dikkati çektiğine değinen analistler, mali ve parasal desteklere yönelik haber akışının pay piyasaları üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.
Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi ekimde bir önceki aya göre değişmezken, yıllık bazda yüzde 0,7 artarak beklentilerin üzerinde yükseldi.
Analistler, günün kalanında Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini ifade etti.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında dün gözlenen karışık seyir bugün de devam etti. Artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve buna paralel getirilen yeni tedbirlerin ekonomideki toparlanmaya ilişkin endişeleri artırması ile piyasalarda oluşan negatif hava, aşı çalışmaları ve teşvik beklentileriyle dengeleniyor.
Bu gelişmelerle Asya borsalarında karışık bir seyir izlenirken, Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) ocakta erken seçim çağrısı yapabileceği bildirildi.
Öte yandan bugün, Japonya'da açıklanan verilere göre ihracat beklentileri aşarken, ithalat ise tahminlerin çok altında kaldı. Gelişmeler sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 azalarak günü 25.728 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kaybederek 103,9 seviyelerine geriledi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,1 artarak 3.345 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 43.868 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükselişle 26.459 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 artışla 2.546 puanda seyrediyor.
SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI
İstanbul serbest piyasada dolar 7,7370 liradan, avro 9,1860 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,7350 liradan alınan dolar, 7,7370 liradan satılıyor. 9,1840 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,1860 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7560 lira, avronun satış fiyatı ise 9,2120 lira olmuştu.