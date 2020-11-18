Dolar ve euro döviz kurlarında hareketli seyir devam ederken vatandaşlar güncel alış fiyatlarını sorguluyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,7370 liradan güne başladı. Serbest piyasada açılış saatlerinde 9,1840 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,1860 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7560 lira, avronun satış fiyatı ise 9,2120 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? 18 Kasım dolar ve euro fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?