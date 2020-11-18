İLKLERE İMZA ATACAK

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, 95 ülkede irtibat noktasına sahip MÜSİAD'ın, geniş teşkilat ağına sahip bir dernek olduğunu, dolayısıyla fuara yurt dışından yoğun katılımının beklendiğini söyledi. MÜSİAD EXPO'nun bu yılki ilklerinden birinin ilk kez açılacak 'Girişimcilik Alanı' olacağını belirten Kaan, Türkiye'nin önemli gücü haline gelen ve dünyada ses getiren yatırımların, ziyaretçilerle bu holde buluşacağını aktardı. Kaan, "Yatırımcı ile girişimciyi bir araya getirecek organizasyonda, yeni iş alanlarının oluşması sağlanacak. Türkiye'deki istihdama katkı hedefleniyor. EXPO kapsamında milli elektrikli araçların da gösterimi gerçekleşecek" diye konuştu.

YURT DIŞINDAN YOĞUN İLGİ

TÜYAP İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek 18. MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı, yurt dışından yoğun ilgi görüyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan Coranavirüs salgınına rağmen, rekor sayıda ziyaretçi başvurusu ve stant talebi, yüzleri güldürdü. Almanya'dan Endonezya'ya, Venezuela'dan Özbekistan'a kadar birçok ülkeden şirkete ev sahipliği yapacak fuard;, Avrupa, Asya- Pasifik, Orta Asya, Afrika ve Ortadoğu bölgeleri öne çıkıyor.