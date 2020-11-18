Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (MÜSİAD) 2 yılda bir düzenlediği uluslararası ekonomi, finans ve ticaret zirvesi MÜSİAD EXPO 2020 başlıyor. 18. MÜSİAD EXPO, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla ve MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın ev sahipliğinde bugün kapılarını TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıyor. 21 Kasım'a kadar sürecek MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı, pandemi tedbirlerine ve TSE Covid 19 Güvenli Hizmet standartlarına uygun şekilde hem fiziksel hem online olarak hibrit yapılacak.
100 BİN ZİYARETÇİ
Toplam 10 salonda 50 bin metrekarelik alanda, eş zamanlı olarak sanal fuar alanında binlerce firmanın temsilcilerini bir araya getirecek MÜSİAD EXPO'nun, 8 binin üzerinde B2B görüşmeye sahne olması ve 100 bin ziyaretçi ağırlaması bekleniyor. Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Ortadoğu'ya, 95 ülkenin temsil edileceği MÜSİAD EXPO'da dünya ekonomisinin geleceği, bölgesel işbirlikleri ve Türkiye ekonomisinin büyüme yolunda önünü açacak faiz dışı projelerin tanıtımı en önemli gündem maddelerini oluşturacak. Bu yıl ilk kez MÜSİAD EXPO kapsamında gerçekleştirilecek olan Dünya Fahri Konsolosları Ticaret ve Diplomasi Zirvesi düzenlenecek. Etkinlikte 100'ün üzerinde fahri konsolos ziyaretçilerle bir araya gelecek.
İLKLERE İMZA ATACAK
MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, 95 ülkede irtibat noktasına sahip MÜSİAD'ın, geniş teşkilat ağına sahip bir dernek olduğunu, dolayısıyla fuara yurt dışından yoğun katılımının beklendiğini söyledi. MÜSİAD EXPO'nun bu yılki ilklerinden birinin ilk kez açılacak 'Girişimcilik Alanı' olacağını belirten Kaan, Türkiye'nin önemli gücü haline gelen ve dünyada ses getiren yatırımların, ziyaretçilerle bu holde buluşacağını aktardı. Kaan, "Yatırımcı ile girişimciyi bir araya getirecek organizasyonda, yeni iş alanlarının oluşması sağlanacak. Türkiye'deki istihdama katkı hedefleniyor. EXPO kapsamında milli elektrikli araçların da gösterimi gerçekleşecek" diye konuştu.
YURT DIŞINDAN YOĞUN İLGİ
TÜYAP İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek 18. MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı, yurt dışından yoğun ilgi görüyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan Coranavirüs salgınına rağmen, rekor sayıda ziyaretçi başvurusu ve stant talebi, yüzleri güldürdü. Almanya'dan Endonezya'ya, Venezuela'dan Özbekistan'a kadar birçok ülkeden şirkete ev sahipliği yapacak fuard;, Avrupa, Asya- Pasifik, Orta Asya, Afrika ve Ortadoğu bölgeleri öne çıkıyor.