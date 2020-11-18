BIST 100 endeksinde dengelenme sürüyor | 18 Kasım 2020 BIST 100 endeksi açılış puanı

Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve buna paralel getirilen yeni tedbirlerin ekonomideki toparlanmaya ilişkin endişeleri artırmasına karşın teşvik beklentileri ile dünya borsalarında dalgalı bir seyir izlendiğini bildirdi.

Borsa İstanbul'da, dün kar satışlarının etkisini artırmasında, salgın nedeniyle alınması beklenen tedbirlerin önemli bir etken olduğunu kaydeden analistler, getirilen tedbirlerin ekonomide duruşa neden olacak bir yapıda olmadığını, bu nedenle kasım başından bu yana devam eden yükseliş eğiliminin korunabileceğini kaydetti.