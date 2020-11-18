AB'de otomobil satışlarına koronavirüs darbesi

AB üyesi 27 ülke arasında ekim ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 274 bin 303, Fransa'da 171 bin 50, İtalya'da 156 bin 978 ve İspanya'da 74 bin 228 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

Üreticilere göre, ekim ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 238 bin 29 ile VW Grubu gerçekleştirdi.